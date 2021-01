Tin Star 4 ci sarà oppure no? I fan sono già in preda ad una crisi d’astinenza dopo il finale di ieri sera anche se dovrebbe essere ormai chiaro che il finale della terza stagione dovrebbe essere anche quello della serie chiudendo così il cerchio intorno a Jack Worth e famiglia. La stagione 3 di Tin Star è arrivata su Sky Atlantic e Now TV e si è conclusa ieri sera ma il finale di Liverpool ha lasciato ai fan molte domande.

Dopo i sanguinosi eventi del finale della seconda stagione, Jack Worth e famiglia sono stati costretti a lasciare il Canada, tornando in un luogo probabilmente più pericoloso, Liverpool. A quel punto tutti loro si sono ritrovati a fare i conti con il passato che si erano lasciati alle spalle e, quindi, anche con una minaccia che pesa sulla testa del nostro protagonista. Non molto tempo dopo essere tornato in città, Jack ha ripreso contatti con Michael Ryan, un boss del crimine che ha serbato rancore nei suoi confronti negli ultimi 20 anni per la morte di suo fratello, Danny.

ATTENZIONE SPOILER!

Adesso è proprio Jack l’obiettivo principale del boss del crimine e anche se in Tin Star 3 riusciamo un minuto a distenderci e quasi a sognare con il matrimonio di Jack e Angela, un attimo dopo, Michael ha gli occhi puntati sulla coppia felice e così offre ad Anna la possibilità per Jack e Angela di scappare. Le cose non vanno come previsto e proprio nel finale di Tin Star 3, i Worth riescono a salvarsi permettendo l’arresto di Michael che, però, si toglie la vita.

A quel punto lasciamo i Worth pronti a lanciarsi dal tetto di un edificio dove erano prigionieri mentre gli elicotteri girano intorno. Jack e Angela si chiedono come potrebbe essere la loro luna di miele alla luce di quello che è successo al loro matrimonio mentre i fan si chiedono: Tin Star 4 ci sarà oppure no? L’unica cosa certa al momento è che questi episodi sono stati gli ultimi anche se lo stesso creatore di Tin Star, Alison Jackson, ha lasciato intendere che tutto è ancora possibile: “Beh, conosco il finale e penso che sì, potrebbe tornare. Sicuramente siamo entrati nella terza stagione sapendo che sarebbe stata la conclusione della grande storia generale. Ma mai dire mai”.