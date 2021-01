Possiamo dire che siamo ormai in astinenza da un po’ ma il momento del gran ritorno si avvicina e presto avremo a che fare con il debutto di The Flash 7. Sembra passato ormai un secolo da quando, in corsa, la pandemia ha spazzato via la produzione della sesta stagione costringendo ad una chiusura anticipata e alla possibilità di regalare ai fan un finale che non è stato tale. Da allora, era ormai lo scorso maggio, sono passati otto mesi e un altro ancora ne dovrà passare prima che su The CW debuttino i nuovi episodi della serie, come sarà la reazione del pubblico a quel punto?

The Flash 7 debutta con i suoi nuovi episodi da martedì 23 febbraio su The CW mentre ci vorrà il mese di aprile per vederli in Italia su Premium e Sky. A quel punto al cast principale si sarà unito un ex volto noto di Shadowhunters, Jon Cor, nel ruolo ricorrente dello scienziato Mark Stevens, alias il cattivo della DC Comics Chillblaine.

Secondo quanto riporta TVLine “Mark Stevens è un carismatico ragazzaccio ossessionato dalla tecnologia criogenica. Ma quando non entra nelle casseforti aziendali, è impegnato a spezzare i cuori con il suo fascino irresistibile e il suo stile birichino. Armato delle sue armi fredde, lui diventerà una nuova spina nel fianco del Team Flash nei panni del cattivo della DC Comics Chillblaine“.

La nuova stagione non porterà solo sullo schermo la criogenica e il cattivo Chillblaine ma anche lo scontro finale, almeno così sembra, con il vero Godspeed e lo stesso Eric Wallace ha lasciato intendere che non ci saranno solo “i cattivi dell’età dell’argento o del bronzo” ma anche quelli degli esordi. Ma chi altri dovremo attenderci? Lo scopriremo solo nei prossimi giorni quando finalmente promo e sinossi dovrebbero svelare qualcosa di più sul futuro della serie.