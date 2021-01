A conclusione dell’evento Unpacked 2021 di oggi 14 gennaio, i Samsung Galaxy S21 su Amazon sono già prenotabili. Il prezzo di vendita è naturalmente quello di listino ma nella formula del “minimo garantito” dallo store e che andremo a dettagliare in questo approfondimento. Per chi prenota da oggi e fino al prossimo 28 gennaio proprio i nuovi top di gamma S21, S21 Plus e S21 Ultra, ci sono anche le Galaxy Buds o i Galaxy SmartTag in regalo, in base al modello sul quale si sceglie di puntare.

La promessa del prezzo minimo garantito Amazon funziona nel seguente modo: chi prenota una delle ammiraglie attraverso il popolare e-commerce avrà la certezza che, se al momento della spedizione del dispositivo il suo valore dovesse essere rivisto al ribasso, allora la sua spesa finale sarà appunto quella più conveniente.

Prima di dare specificare le condizioni di vendita dei Samsung Galaxy S21, va detto che chi farà il preordine del modello base riceverà le Galaxy Buds Live e le Galaxy SmartTag. Anche chi opterà per il Samsung Galaxy S21 Plus avrà a disposizione gli stessi omaggi, Chi invece acquisterà il modello più costoso di tutti, ossia il Samsung Galaxy S21 Ultra, avrà a disposizione Galaxy Buds Pro e Galaxy SmartTag.

Il prezzo di partenza per il Samsung Galaxy S21 è di 879 euro nella variante da 128 GB. Per l’esemplare da 256 GB, al contrario, bisignerà spendere qualche decina di euro in più, ossia 929 euro.

Samsung Smartphone Galaxy S21 5G, Caricatore incluso, Display 6.2"... La confezione contiene anche il caricabatterie da 25W per la Ricarica...

Fotocamera da 64MP per immagini incredibilmente nitide che non perdono...

Per i Samsung Galaxy S21 Plus e e S21 Ultra invece, i prezzi di partenza sono quell, rispettivamente, di 1079 euro e 1279 euro. Per il modello più accessoriato di tutti, con spazio di memoria interna di 512 GB la cifra da impegnare supererà i 1400 euro, più esattamente 1429 euro. Tutti i modelli fin qui proposti saranno spediti il prossimo 22 gennaio e non oltre, almeno secondo le ultime indicazioni.

Samsung Smartphone Galaxy S21+ 5G, Caricatore incluso, Display 6.7"... La confezione contiene anche il caricabatterie da 25W per la Ricarica...

Fotocamera da 64MP per immagini incredibilmente nitide che non perdono...