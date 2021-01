Instagram è ad oggi una delle piattaforme social più diffuse e apprezzate dall’utenza mobile. Acquisita da Facebook, è andata sempre più ad “insinuarsi” sui nostri device e ad offrire a quanti la utilizzano feature sempre nuove e all’avanguardia – pensiamo ai recenti Reels sullo stile del rivale TikTok. Eppure, nell’autunno del 2019, i vertici della società hanno preso una decisione tanto inaspettata quanto fisiologicamente divisiva: nascondere il numero dei like e delle visualizzazioni sotto i post. La cosa ha subito generato una accesa discussione in rete, portando ad una revisione della linea, concedendo ad alcuni post di fare eccezione.

Ora, a più di un anno di distanza, Instagram potrebbe optare per un nuovo cambiamento. La notizia arriva dai lidi di Twitter, in cui l’utente conosciuto con il nickname Alex193a ha postato una serie di immagini che vanno a mostrare come gli sviluppatori della piattaforma potrebbero – il condizionale è d’obbligo quando si parla di leak e voci di corridoio – essere al lavoro per introdurre la possibilità di mostrare o meno la conta dei like e quella delle visualizzazioni per i video a discrezione dell’utente.

#Instagram is working on an option to hide the like count in a post 👀 pic.twitter.com/0Bd6Mhc6YB — Alessandro Paluzzi (@alex193a) January 14, 2021

Questa possibile opzione, come potete verificare direttamente nelle immagini visibili poco più in alto, andrebbe ad attivarsi tramite un interruttore dedicato durante la creazione di un qualsiasi post, accedendo alla schermata delle Impostazioni Avanzate. Non solo, pare che molto presto la sezione “Tag” sarà rinominata come “Post”, ed è possibile che nelle prossime versioni dell’app vada ad aggiungere la possibilità di nascondere il counter dei mi piace anche nei post dove l’utente viene menzionato direttamente. Questa strada intermedia per Instagram potrebbe quindi arginare le critiche precedenti e lasciare effettivamente libertà agli stessi utenti di esporsi o meno in determinati post. Dall’altro lato, c’è il rischio che la corsa al like renda la piattaforma ancora più attrattiva di Facebook per giovani e giovanissimi, seguendo il trend degli ultimi anni.