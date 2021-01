Un franchise come quello di Star Wars non può di certo essere lasciato a riposo per tanto tempo. Si tratta di un marchio dal grandissimo richiamo, capace di attirare sempre l’attenzione di milioni e milioni di fan sparsi in tutto il mondo. Non sorprende quindi il grande clamore che aleggia attorno a ogni nuovo annuncio che lo riguarda.

E non conosce confini il suo appeal, vista la capacità di spaziare in generi tanto simili quanto differenti. È il caso di cinema e videogiochi, sinergicamente al lavoro per spingere la popolarità del brand intergalattico. E le ultime iterazioni, sia quelle filmiche e seriali che quelle videoludiche, hanno fatto il loro sporco lavoro.

Star Wars si lancia verso il futuro

Nel prossimo futuro proprio queste ultime, quelle legate al media videogioco, accoglieranno tra le proprie fila un nuovo adepto. Star Wars sta per allargare i ranghi con una nuova produzione dal respiro assai più ampio.

Storicamente il franchise, per le sue apparizioni nel mondo digitale, si è sempre affidato a Electronic Arts. Una tradizione che continuerà nel prossimo futuro, sebbene LucasFilm non si voglia precludere alcuna opportunità che possa portare benefici alla saga.

Ecco perché per Star Wars si apre una stagione all’insegna delle novità, con un nuovo gioco assai intrigante che verrà curato dalle mani degli artigiani di Ubisoft. I rumor parlano di un open world, tipologia di gameplay che immancabilmente apre la strada a innumerevoli speculazioni.

Difficile dire al momento quale direzione prenderà il marchio, né quali potrebbero essere le tempistiche, sebbene i progetti di LucasFilm siano di dare lustro alla serie con nuove iterazioni videoludiche all’altezza delle aspettative. Quello che pare essere sicuro è che si è aperta un nuova stagione d’oro per gli appassionati di Guerre Stellari, con i frutti del duro lavoro degli addetti che non mancheranno di soddisfare le voglie intergalattiche dei fan.

