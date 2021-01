Juventus-Napoli sta diventando una storia infinita: la Supercoppa italiana si giocherà mercoledì 20 gennaio alle ore 21 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia (sarà possibile seguire la partita su Rai 1, anche in HD al canale 501 del digitale terrestre, oppure in streaming su RaiPlay). De Laurentiis aveva provato a proporre di rimandarla, così da disputarla in primavera, quando magari il pubblico potrà fare ritorno allo stadio (sarebbe stato un bello spettacolo da offrire a tutti i tifosi, juventini e napoletani). La proposta è stata bocciata: la Supercoppa italiana si giocherà regolarmente mercoledì 20 gennaio, nessun rinvio in questo caso per Juventus-Napoli.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha riferito anche una possibile data di recupero per la partita di campionato in programma all’Allianz Stadium lo scorso 4 ottobre (sappiamo poi tutti com’è andata a finire: inizialmente persa a tavolino dagli azzurri per 3-0 con un punto di penalizzazione a sfavore, il CONI ha ribaltato la sentenza, predisponendo che la partita venisse rigiocata e tolto il punto di penalizzazione al club di De Laurentiis). Juventus-Napoli, recupero della 3a giornata di andata, potrebbe disputarsi nel fine settimana tra il 13 ed il 14 febbraio, quando si giocheranno le partite della 3a giornata di ritorno (al posto di Napoli-Juventus, partita che dovrebbe a propria volta essere posticipata a data da destinarsi).

Il primo atto di questa triplice sfida, sempre affascinante (nonostante, almeno per adesso, al vertice della classifica di Serie A ci siano le due milanesi, con il Milan che perso solo con i bianconeri e l’Inter che può disporre di un ottimo organico oltre che della guida tecnica di Antonio Conte), verrà giocato mercoledì 20 gennaio alle ore 21 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia. Vedremo poi se sarà confermata l’ipotesi del 13-14 febbraio per il recupero di Juventus-Napoli, quest’oggi avanzata dal Corriere dello Sport.