Il produttore Huawei ha reso noto il suo piano di aggiornamenti mensili o trimestrali a partire da questo gennaio 2021. Alcuni dispositivi, a partire dal corrente mese, non otterranno più le patch mensili di sicurezza perché un po’ più datati o comunque perché supportati solo con adeguamenti trimestrali.

Le buone notizie giungono per il modello Huawei Mate 30 Pro 5G che continua ad ottenere le patch di sicurezza mensili. Al contrario il Huawei Nova Lite 3 +, purtroppo, viene “declassato” e da questo momento non riceverà neanche più gli aggiornamenti trimestrali. Al contrario passano dagli update ogni 30 giorni a quello distanti 90 giorni tutti i Huawei Mate 20.

Dall’inizio di questo 2021, in pratica, restano con gli aggiornamenti mensili tutti i Huawei P40 top di gamma (sono escluse invece le varianti Lite). Stesso trattamento anche per i P30 e P30 Pro con il P30 Lite ma solo nella sua New Edition. Per quanto riguarda la serie Mate, i pacchetti di questo tipo saranno ancora garantiti per Mate 40 Pro, i Mate Xs e tutti i Mate 30 e i Mate 20 X 5G.

Di contro alla prima lista di dispositivi Huawei che continueranno a ricevere le patch mensili di sicurezza ce n’è una buona fetta invece che, almeno d’ora in poi, riceverà gli adeguamenti solo ogni 3 mesi. Nell’elenco dei device meno fortunati ci sono tutti i Huawei P40 Lite, P30 Lite e P20 Lite e ancora Huawei P Smart 2019, i Huawei P Smart 2020, i Huawei P Smart S, i Huawei P Smart + 2019 e i Huawei Mate 20 Lite. C’è poi anche la lunga sequenza di dispostivi della serie Huawei Y ma anche Huawei Nova che rientrano nello stesso trattamento software. Per correttezza di informazione, ecco gli elenchi validi, almeno al momento di questa pubblicazione. Non si esclude, tuttavia, che con il prosieguo dell’anno le cose possano cambiare.



Serie Huawei Y: