La terza puntata di Che Dio ci Aiuti 6 riserverà alcune sorprese per i fan di Nico e Monica. Stasera, giovedì 14 gennaio, torna il consueto appuntamento con la fiction di Rai1, trasmessa la scorsa settimana in via eccezionale anche di domenica.

Oltre a Nico e Monica, i riflettori saranno puntati su Azzurra e Suor Angela, in missione “speciale”, mentre Ginevra avrà delle piacevoli allucinazioni su Erasmo. Il percorso di Monica e la sua intenzione di farsi suora proseguirà nel corso di questa stagione, anche se l’attrice che la interpreta, Francesca Chillemi, ha dichiarato di non essere proprio d’accordo con questa scelta narrativa. Andiamo alle anticipazioni di stasera.

Nel primo episodio, il 6×05 intitolato Obbligo o verità, le certezze di Suor Angela sul suo passato con Erasmo si fanno ormai concrete. Tuttavia lei è indecisa se svelare o meno la verità al ragazzo. A proposito di Erasmo, la mente di Ginevra fa brutti scherzi e le ragazze del convento la aiuteranno a fare chiarezza sui suoi sentimenti sul giovane e su Nico. Infine, Monica si è convinta di essere malata, ma Nico, che sottovaluta i suoi sintomi, forse dovrà ricredersi sule sue reali condizioni di salute.

A seguire, l’episodio 6×06 dal titolo Dèjà vu, un bambino viene abbandonato nella casa-famiglia: la sorte di questo neonato colpisce personalmente Erasmo che collabora con suor Angela per cercarne la madre. Nel frattempo, Nico si avvicina a Monica e si prende cura di lei, anche la diagnosi non sembra averla scalfita. Intanto Azzurra cerca mille distrazioni pur di non pensare a una dolorosa ricorrenza.

Nel cast di Che Dio ci Aiuti 6, Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela; Valeria Fabrizi nel ruolo di Suor Costanza; Francesca Chillemi interpreta Azzurra Leonardi; Gianmarco Saurino è Nicodemo “Nico” Santopaolo; Diana Del Bufalo è Monica Giulietti; Simonetta Columbu è Ginevra Alberti; Pierpaolo Spollon nei panni di Emiliano Stiffi, giovane psichiatra che si occupa della casa-famiglia insieme ad Azzurra; Erasmo Genzini è Erasmo Ferri; Luigi Ripetti è Primo Rapetti, il padre di Suor Angela; Isabella Mottinelli è Carolina, una ventenne dal sorriso enigmatico ma che nasconde un carattere molto fragile; Christian Monaldi interpreta Edoardo; Olimpia Noviello è Penelope “Penny”; e Damiano Cuccuru è Mattia.

Ecco il promo della terza puntata:

Nuova settimana e nuovo appuntamento con i nostri pazzeschissimi protagonisti di #CheDioCiAiuti6!!!

L’appuntamento con la terza puntata di Che Dio ci Aiuti 6 è per stasera alle 21:25 su Rai1.