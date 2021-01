Quinta puntata in arrivo per MasterChef Italia 10 che tornerà in onda oggi, 14 gennaio, su Sky Uno a partire dalle 21.15 circa, con un ospite d’eccezione, lo chef Nino Rossi, stella Michelin con il suo ristorante Qafiz. Come sempre toccherà ad Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli tenere le redini della cucina mentre gli aspiranti Masterchef faranno di tutto per non rinunciare al loro grembiule. Il primo scoglio sarà come sempre la Mystery Box a dir poco afrodisiaca.

I 16 concorrenti ancora in gara in Masterchef Italia 10 si troveremo ad affrontare una prima prova hot in preda a cibi afrodisiaci per realizzare un piatto che esalti le qualità degli ingredienti proposti. Come sempre saranno i tre giudici ad assaggiare i piatti e scegliere poi il migliore che si aggiungerà un vantaggio nella seconda prova, nell’Invention Test. Ed è qui che entrerà in gioco lo chef Nino Rossi che incontrerà il fortunato per mostrargli i suoi piatti e consigliargli come replicarli al meglio. Lui stesso ha scritto sui social:

“Domani sera, nella puntata di Masterchef, i fantastici concorrenti dovranno replicare i miei piatti! È stato bellissimo incontrare tutti i concorrenti ed i fantastici giudici”.

A quel punto il concorrente deciderà quale tenere per sé e qualche consegnare ad amici e nemici cercando di metterli in difficoltà o aiutarli. Alla fine della seconda prova i concorrenti andranno in esterna per la terza prova, divisi in due brigate, la rossa e la blu. Chi vincerà l’Invention Test sarà il capitano della sua brigata e proverà a portare a casa la vittoria anche a Valeggio sul Mincio, in provincia di Verona. Le due brigate, quella rossa e quella blu, si sfideranno a suon dei piatti tipici della zona seguendo una leggenda piena d’amore, che sia quella di Romeo e Giulietta?

L'uscita di Irish ha sconvolto tutti gli aspiranti chef: a #MasterChefIt, non bisogna mai abbassare la guardia.

Ciao Irish e in bocca al lupo per tutti i tuoi sogni!🍀 pic.twitter.com/Up4VEaVdvh — MasterChef Italia (@MasterChef_it) January 7, 2021

La squadra vincente finirà diretta in balconata mentre quella perdente dovrà andare al Pressure Test che decreterà chi dovrà abbandonare questa puntata di MasterChef Italia 10 e chi, invece, accederà alla prossima.