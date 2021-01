In una Washington blindata dalla Guardia Nazionale per il timore di insurrezioni dopo l’assalto a Capitol Hill, Lady Gaga canterà l’inno americano per Joe Biden e Kamala Harris il 20 gennaio, durante la cerimonia di insediamento della nuova amministrazione nella sede ufficiale dei due rami del Congresso.

Il comitato inaugurale Biden-Harris ha confermato in esclusiva a Variety che Lady Gaga canterà l’inno americano per Joe Biden e Kamala Harris al giuramento che si preannuncia carico di tensioni: la popstar, grande sostenitrice del ticket democratico alle ultime elezioni, si esibirà sul fronte ovest del Campidoglio degli Stati Uniti. Altri nomi previsti per la cerimonia sono quelli di Jennifer Lopez e Amanda Gorman, poetessa che reciterà dei versi, e degli amici di famiglia dei Biden Padre Leo O’Donovan e il Reverendo Dr. Silvester Beaman. Oltre alle esibizioni dal vivo, saranno organizzate parate virtuali ed eventi in streaming per celebrare il cosiddetto Inauguration Day. Inoltre è stato annunciato uno speciale televisivo in prima serata, Celebrating America, che andrà in onda in contemporanea in multipiattaforma su ABC, CBS, NBC, CNN e MSNBC oltre che su su Amazon Prime Video e Twitch: Tom Hanks ospiterà gli interventi di Biden e Harris e secondo alcune fonti si esibiranno per loro Demi Lovato, Justin Timberlake, Jon Bon Jovi ed altri.

Lady Gaga canterà l’inno americano per Joe Biden e Kamala Harris esibendosi per la prima volta nella sua carriera al Campidoglio, ma non si tratta di un debutto assoluto sulle note di The Star Spangled Banner: l’inno era già stato eseguito egregiamente dalla popstar newyorchese al Super Bowl 50 nel 2016, un anno prima di ottenere il suo show nell’intervallo della finale della NFL.

Lady Gaga canterà l’inno americano per Joe Biden e Kamala Harris dopo essersi già esibita alla fine della campagna elettorale del candidato democratico alla vigilia del voto del 3 novembre scorso. In quell’occasione cantò al piano e tenne un comizio accorato per chiedere agli americani di voltare pagina dopo l’amministrazione Trump, invitandoli a votare per Biden che “è una brava persona“. Fu attaccata pubblicamente dal presidente uscente che la minacciò velatamente di ritorsioni (“Potrei raccontare storie su di lei…” disse Trump ad un comizio aizzando la folla contro la cantautrice), ma ha continuato nella sua battaglia contro il Presidente chiedendone l’impeachment dopo i fatti gravissimi di Capitol Hill.

Non stupisce, dunque, che sia stata chiamata ad accompagnare con la sua voce un momento solenne come il giuramento del nuovo Presidente al Campidoglio. Amica di Biden già prima della sua candidatura, aveva sostenuto con lui una campagna contro gli abusi sessuali ed è stata una delle voci più attive nella campagna elettorale del 2019 a sostegno di Biden e della sua vice Harris, mettendo i suoi canali social al servizio della corsa democratica alla Casa Bianca.