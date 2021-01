La Casa di Carta 6 potrebbe non essere un miraggio. Quando Netflix ha annunciato che la serie record di visualizzazioni nel mondo avrebbe concluso la trama della rapina alla Banca di Spagna con la quinta stagione ha fatto intendere che si trattasse di un finale definitivo, tuttavia senza mai specificarlo esplicitamente.

Ora spunta l’idea di una potenziale prosecuzione del format con La Casa di Carta 6, che avrebbe un’ambientazione diversa rispetto alla Banca di Spagna, la cui impresa di espugnazione da parte della banda del Professore terminerà con la quinta stagione

A suggerire l’ipotesi è Mario de la Rosa, interprete del poliziotto Suárez nella quarta stagione della serie Netflix. Parlando durante una diretta Instagram, ha suggerito l’idea che ci possa essere anche La Casa di Carta 6 nei piani di Netflix.

L’attore assicura che la quinta stagione “è molto bella e frenetica” e contiene storie che piaceranno molto al pubblico della serie, ma non esclude che si possa andare avanti con La Casa di Carta 6 perché agli attori non è stata comunicata la fine della serie, ma solo la conclusione della storyline relativa alla rapina inscenata nella terza e quarta stagione (che è già la seconda, dopo quella alla Zecca di Stato, messa in atto dal Professore e dalla sua banda).

Come riporta Formulatv.com, Mario de la Rosa avrebbe suggerito la teoria di una prosecuzione con La Casa di Carta 6: “Tutti mi parlano della fine di ‘La Casa de Papel’. Non lo so, so che è la fine di rapina, questo è quello che ci è stato detto ufficialmente a tutti gli interpreti, che ‘la rapina volge al termine’, ma mi chiedo se poi continuerà la storia“.

Ed è vero che la stessa Netflix lo scorso autunno aveva annunciato la quinta stagione con lo slogan “La rapina volge al termine“, senza dichiarare l’addio definitivo alla serie. Ma in realtà tutti hanno interpretato quell’annuncio come una necessaria chiusura della saga, visto che sono già state messe in scena due rapine piuttosto surreali e che una terza sarebbe ancor più incredibile delle precedenti. Più che La Casa di Carta 6, sembra plausibile invece l’idea di creare degli spin-off su alcuni dei personaggi più amati, come Berlino o Il Professore. Alvaro Morte, peraltro, si è già detto disponibile a proseguire l’avventura nei panni del ladro stratega Sergio Marquina, pur auspicando però che la serie non duri troppo a lungo per non snaturarla.