Un’affermazione di Iva Zanicchi contro la Cina è stata ripresa nell’ultima ora da Matteo Salvini che da tempo, sui suoi canali social, sta riportando i commenti dei personaggi famosi sotto l’hashtag #VociItaliane. L’aquila di Ligonchio ha detto la sua sul Covid-19 ma soprattutto sui dispositivi sanitari arrivati dalla Cina “colpevole” di aver “impestato il mondo”. Al leader della Lega l’intervento è piaciuto tanto da riproporlo con una card condivisa sui social dai suoi social media manager.

Iva Zanicchi contro la Cina

La citazione attribuita a Iva Zanicchi parla di “siringhe sbagliate“ e mascherine acquistate in Cina, il Paese dal quale sarebbe partita la pandemia che oggi sta tenendo sotto scatto il mondo intero. L’aquila di Ligonchio si riferisce al caso delle siringhe inviate da Domenico Arcuri in alcune regioni. Tali strumenti si sono poi rivelati non idonei, ma gli ospedali che hanno ricevuto i dispositivi sono riusciti ad arginare il problema grazie alle scorte di cui già disponevano. Le siringhe non idonee non hanno creato alcun rallentamento e la campagna di vaccinazione non è stata compromessa. Si è trattato, dunque, di un caso isolato.

“Prima scopriamo che le siringhe sono sbagliate, poi che mascherine e siringhe sono acquistate in Cina. La gente pensa: ‘Perché dobbiamo arricchire ulteriormente questa Cina, che ci ha impestato e ha impestato il mondo?'”.

Iva Zanicchi e il Covid-19

Iva Zanicchi arriva così all’ennesimo intervento sul tema del Covid-19. La malattia, infatti, l’ha toccata personalmente arrivando ad infettare la sua famiglia e portando le stessa al ricovero in ospedale dopo aver contratto il virus. La cantante ha anche vissuto la tragedia della morte del fratello, colpito anch’egli dal Covid-19.

A più riprese Iva Zanicchi si è pronunciata contro Giuseppe Conte e contro i DPCM e non si è mai tirata indietro dal raccontare il suo dolore per la perdita di suo fratello. In ultima battuta, oggi, l’aquila di Ligonchio attacca la Cina ottenendo l’approvazione di Matteo Salvini.

In queste ore la frase di Iva Zanicchi contro la Cina è tra gli argomenti più discussi sui social, e ricordiamo che l’aquila di Ligonchio aveva appoggiato il leader della Lega nel giorno del processo a Catania.