Insecure 6 non si farà. Il mancato rinnovo della comedy HBO di e con Issa Rae non è però l’esito della cancellazione della serie da parte del network, quanto un preciso volere della creatrice e protagonista, ormai voce di rilievo nel mondo comedy statunitense. La quinta stagione di Insecure, commissionata a maggio 2020 in contemporanea alla messa in onda della quarta, sarà l’ultimo capitolo della storia e verrà girata alla fine di gennaio per debuttare su HBO nella seconda metà dell’anno.

Issa ha trasformato l’insicurezza in una forma iconica di comedy, ha commentato Amy Gravitt di HBO. La serie è tanto incisiva quanto sincera, e il pubblico vi ha risposto con grande trasporto per via del lavoro profondamente personale di Issa, Prentice, Melina, del cast e degli autori. Questo gruppo così talentuoso ha concepito una brillante stagione conclusiva di Insecure e non vediamo l’ira di raccontare altre storie con questo team di collaboratori così particolare.

Very excited to film our fifth and final season! We couldn’t have told a complete story without the tremendous support of our audience and the faith of @HBO. See y’all soon! #InsecureHBO https://t.co/3gsoDwSGDR — Issa Rae (@IssaRae) January 13, 2021

Siamo molto entusiasti di girare la nostra quinta e ultima stagione! Non avremmo potuto raccontare una storia completa senza lo straordinario sostegno del nostro pubblico e la fiducia di HBO. Ci vediamo presto!, ha twittato Issa Rae. Per poi aggiungere in un commento riportato da Deadline:

Prentice [Penny, showrunner di Insecure, ndr] e io siamo davvero grate a HBO per aver creduto nella nostra serie fin dal primo giorno e aver continuato ad avere fiducia nella nostra visione fino alla fine. Abbiamo sempre pensato di raccontare questa storia nell’arco di cinque stagioni, ma non avremmo potuto farcela senza il sostegno del nostro pubblico. Mi sento oltremodo fortunata di avere la possibilità di portare a compimento le storie dei nostri personaggi, perlomeno sullo schermo.

La conclusione della serie le permetterà di occuparsi di altri progetti, tra i quali il documentario Seen & Heard, incentrato sulla storia della rappresentazione televisiva della comunità afroamericana statunitense. Allo stesso tempo, Rae è al lavoro sull’adattamento televisivo del podcast Nice White Parents e su una serie tv sul wrestling con Dwayne Johnson.

La conclusione di Insecure chiude una corsa trionfale contrassegnata dal costante apprezzamento della critica e da un gran numero di nomination agli Emmy, sia per la serie che per la sua protagonista, Issa Rae, la quale ha conquistato anche due nomination ai Golden Globe. Ma il successo di Insecure ha offerto enorme visibilità anche al cast di supporto, e in particolare a Yvonne Orji, Jay Ellis, Natasha Rothwell, Amanda Seales e Alexander Hodge.

Natasha Rothwell è tra le protagoniste del recente speciale comico di Amazon Prime Video, Yearly Departed, una sorta di cerimonia funebre per dire addio al 2020 e ai mille trend sociali morti e sepolti con lui. Yvonne Orji, invece, è in cantiere la comedy Disney+ First Gen, ispirata alle sue esperienze di giovane nigeriana immigrata in America. La serie racconterà delle sfide affrontate dalla ragazza – e da chiunque nella sua condizione – per onorare la cultura e le tradizioni della sua comunità di origine e assimilare quelle americane al tempo stesso.

We going out with a bang y’all… thanks for rocking with us!! https://t.co/kCZTF1KMNC — Yvonne Orji (@YvonneOrji) January 13, 2021