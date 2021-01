Il Festival di Sanremo 2021 di Amadeus resta confermato a marzo e con il pubblico.

“Sanremo non si può fare senza pubblico, in un Teatro Ariston vuoto”, ribadisce Amadeus, stavolta sulle frequenze di RTL 102.5. Stamattina, il direttore artistico del 71° Festival della Canzone Italiana è stato ospite di Non Stop News per aggiornare gli ascoltatori sui lavori sul Festival.

Le date restano confermate: si sta lavorando intensamente per consentire il corretto svolgimento della kermesse canora dal 2 al 6 marzo, senza ulteriori posticipi.

La nave anti-Covid19 va verso la conferma ma solo per il pubblico. Accoglierebbe circa 500 persone che si sposterebbero da e verso il Teatro Ariston di Sanremo in pulmini da 20 persone per evitare assembramenti anche tra il pubblico che accederà al Festival.

Il desiderio di Amadeus è quello di preparare un Festival di Sanremo 2021 che sia il più normale possibile, dove la priorità è la salute di tutti. L’intento è quello di dare uno slancio al settore musicale in grave difficoltà e fermo ormai da un anno.

“Con 26 brani in gara non si andrà a dormire prima delle 2 di notte!”, avvisa, e oltre a riportare gli Abba in Italia gli piacerebbe puntare su un’altra reunion, dopo quella dei Ricchi E Poveri del 2020.

Amadeus svela qualche dettaglio in più anche sulla presenza di Achille Lauro e di Elodie, da lui fortemente voluti per motivi differenti. Achille Lauro si occuperà di interpretare 5 quadri, uno in ogni serata, per un “percorso nella musica nel tempo”. Amadeus e Lauro ne hanno già parlato e hanno “5 idee fortissime”.

Elodie racconterà invece la sua storia. “È una ragazza con una storia forte alle spalle e questa storia mi piacerebbe che fosse conosciuta al pubblico di Sanremo”, sono le parole di Amadeus che invece non ha le idee molto chiare sul ruolo del calciatore Ibrahimovic: “Cosa farà non lo sappiamo né io né lui. Lo affiderò anche a Fiorello“.

Emma ed Alessandra Amoroso saranno da domani in radio con il duetto Pezzo Di Cuore. Amadeus chiaramente le vorrebbe tra gli ospiti ma non le ha ancora contattate.

Restano ancora da chiarire diversi punti su Sanremo 2021. Amadeus vorrebbe i giornalisti in sala stampa ma ad oggi sembra un progetto quasi irrealizzabile vista la necessità di mantenere le distanze di sicurezza imposte dalla pandemia mondiale.