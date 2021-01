Parliamo ancora del OnePlus 9 Lite, il dispositivo che della prossima serie OnePlus costerà meno. Il leaker @techdroider ha fatto sapere che potrebbero essere due i telefoni identificati con questo nome, siglati rispettivamente LE2100 e LE2101. Non è ancora chiaro in cosa si distingueranno le due varianti, anche se forse il primo dovrebbe essere commercializzato nel mercato cinese ed il secondo in quello indiano. Non abbiamo notizie per quanto riguarda la messa in vendita del OnePlus 9 Lite in Europa. Il tweet riporta anche che il device sarà spinto dal processore Snapdragon 865 di Qualcomm.

[Exclusive] OnePlus 9 Lite Models.



LE2100

LE2101



It is Coming to China and India. Might come to EU, can't confirm as of now.

The device will feature Snapdragon 865 5G CPU. — TechDroider (@techdroider) January 13, 2021

Non è stato detto altro sulla scheda tecnica del terminale, che comunque dovrebbe presentare specifiche più che dignitose, pur trattandosi di un modello economico. Il OnePlus 9 Lite, volendo proprio fare un paragone, somiglierà molto tecnicamente al OnePlus 8T, telefono che ricordiamo essere stato presentato a metà ottobre. Il produttore cinese, così facendo, spera di riuscire a smaltire la componentistica interna residua che ancora si porta dietro dalla realizzazione del dispositivo appena citato (senza contare che, se così fosse, il OnePlus 9 Lite potrebbe contare su un arsenale hardware non indifferente per un device di fascia media). Non sono ancora state rese note le tempistiche effettive della presentazione dei OnePlus 9, che dovrebbe avvenire tra marzo e aprile. Le sigle che contraddistingueranno probabilmente il OnePlus 9 Lite sono due (LE2100 e LE2101), almeno stando alle ultime indiscrezioni del leaker @techdroider.

Adesso non bisogna fare altro che aspettare un altro po’ per disegnargli intorno il resto delle componenti che lo caratterizzeranno. In quanti state aspettando il lancio di questo dispositivo economico? Che caratteristiche pensate possa presentare per farsi preferire ai diretti concorrenti? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto: vi risponderemo, dicendovi la nostra a riguardo, nel più breve tempo possibile.