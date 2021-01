Abbiamo indubbiamente passi concreti in avanti da prendere in considerazione oggi 14 gennaio, a proposito di un aggiornamento molto atteso come iOS 14.4, alla luce del rilascio della beta 2 in versione pubblica. Non sono trascorse molte settimane dalla diffusione del firmware precedente, come forse ricorderete tramite l’articolo pubblicato a suo tempo da noi, ma evidentemente lo sviluppo software in casa Apple non si arresta mai. Cerchiamo di capire cosa ci aspetta arrivati a questo punto.

Vicini ad iOS 14.4 con la beta 2 pubblica prima dell’aggiornamento

Alcune indicazioni importanti sulla beta 2 relativa ad iOS 14.4 ci arrivano direttamente da MacRumors. La premessa corretta dalla quale partire consiste nel fatto che l’aggiornamento in questione si rivelerà utile quasi esclusivamente per coloro che si sono affacciati nel mondo HomePod. Basti pensare al fatto che la beta di questo giovedì, fondamentalmente, si limita ad aggiungere una nuova funzionalità HomePod mini che sfrutta il chip U1 proprio del dispositivo in questione.

A questo, comunque, dobbiamo aggiungere il fatto che in seguito alla distribuzione di iOS 14.4 beta 2 siano disponibili effetti visivi, audio e tattili quando i brani vengono trasferiti da un HomePod mini a un iPhone 11 o iPhone 12 abilitato per U1. Quando un ‌iPhone‌ è vicino a ‌HomePod mini‌, avrà luogo un input “tattile” che diventerà sempre più veloce man mano che l’‌‌iPhone‌‌ si avvicina al dispositivo. Il processo terminerà con l’apertura dell’interfaccia per trasferire una canzone tra ‌‌HomePod mini‌‌ e ‌‌iPhone‌‌.

Aggiungo che all’interno della sezione Allenamento dell’app Apple Watch su ‌iPhone‌ c’è una nuova funzione. Il suo nome è “È ora di camminare”, tradotto in italiano, con cui viene incluso un interruttore per “Aggiungi allenamenti più recenti da guardare“. Insomma, tante buone ragioni per testare iOS 14.4 beta 2, secondo le indicazioni di questa mattina. Avete già testato il pacchetto software di cui si parla in queste ore?