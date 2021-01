Oggi è il grande giorno della presentazione del Samsung Galaxy S21. La nuova serie fa capolino in un evento che non poteva che essere in streaming e senza pubblico vista la pandemia Covid-19 perdurante. Di seguito sono elencate tutte le coordinate del primo Keynote Unpacked del 2021 per non perderselo, vista la tanta carne a cuocere.

A che ora bisognerà sintonizzarsi per non perdere la presentazione del Samsung Galaxy S21? In Italiano saranno esattamente le ore 16 quando il live comincerà. Trattandosi di una conferenza di certo registrata non ci saranno particolari ritardi nel via al live, quindi si raccomanda la massima puntualità.

Per seguire la presentazione del Samsung Galaxy S21 ci sono diverse modalità. Intanto, i nostri lettori potranno semplicemente sintonizzarsi su questa pagina dalle ore 16 per visionare il live nel box YouTube che si trova a fine pagina. Allo stesso tempo, ci sono almeno un paio di opzioni lo stesso valide. Chi vorrà potrà recarsi sulla scheda del sito Samsung Mobile dedicata al keynote o anche atterrare sulla pagina Facebook, sempre del produttore.

Non c’è nessun dubbio sul tris di top di gamma in arrivo solo fra qualche ora. Ci sarà il modello standard ma anche le variante Plus e Ultra. Al lancio dei device dovrebbe accompagnarsi anche l’uscita delle nuove Galaxy Buds come accessori forse anche in regalo sul preordine delle ammiraglie.

La diretta della presentazione del Samsung Galaxy S21 potrebbe accompagnarsi anche a qualche polemica. Manca solo l’ufficialità ma tutti i nuovi device dovrebbero giungere in confezioni compatte senza auricolari e pure senza il caricabatteria da parete, dunque solo con il cavetto USB Type C per il trasferimento di dati e ancora per la ricarica. Il produttore avrebbe seguito l’esempio di Apple con i suoi iPhone 12 ma anche di Xiaomi con il nuovo modello Mi 11. Vedremo come la prenderanno fan del brand.