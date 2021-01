Non ho buone notizie da portare alla vostra attenzione, oggi 14 gennaio, per quanto riguarda la serie Huawei Mate 20. In particolare, se da un lato manca davvero poco alla distribuzione dell’aggiornamento con EMUI 11 in versione definitiva, dopo le anticipazioni che vi abbiamo fornito alcuni giorni fa sul nostro magazine, al contempo occorre guardare oltre. L’upgrade più atteso pare sia previsto su larga scala entro e non oltre la fine del primo trimestre 2021, ma successivamente le cose cambieranno per questi modelli.

Prospettive per Huawei Mate 20 coi nuovi aggiornamenti dopo EMUI 11

Qual è la situazione che si sta configurando in queste ore per Huawei Mate 20? In realtà un’indicazione molto chiara sotto questo punto di vista ve l’abbiamo fornita con il nostro articolo di stamane, parlando appunto del bollettino sui device Huawei destinati a ricevere aggiornamenti mensili o trimestrali. Al netto delle considerazioni che stiamo facendo in questa fase su EMUI 11, comunque importanti, dobbiamo tenere a mente quali saranno gli scenari a stretto giro.

Come riporta Huawei Central, infatti, la serie Huawei Mate 20 figura tra quelle che da oggi passano ufficialmente dalla garanzia degli aggiornamenti mensili a quelli trimestrali. La questione va ovviamente “interpretata”, nel senso che dopo EMUI 11 continueremo a toccare con mano patch con questi device, ma la frequenza pare sia destinata a calare. Capiterà anche di ottenere upgrade per alcuni mesi consecutivi, a seconda delle necessità e delle “emergenze” in termini di sicurezza.

Insomma, una brutta notizia, che al contempo soprattutto in una prima fase non dovrebbe avere un’incidenza così forte su Huawei Mate 20. Sarà fondamentale comprendere il tipo di impatto che avrà l’aggiornamento con EMUI 11 in versione stabile e se, allo stesso tempo, richiederà ulteriori interventi correttivi a stretto giro. Che idea vi siete fatti in questo senso sulla serie in questione? Diteci la vostra a fine articolo