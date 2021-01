C’è un bug che sta infastidendo i possessori di alcuni Google Pixel. Come riportato da ‘smartdroid.de‘, ci sono volte in cui lo sblocco del dispositivo tramite il riconoscimento facciale non vuole saperne di funzionare. Sul forum di Big G c’è un thread dedicato esclusivamente al problema, che sta facendo registrare con il passare delle ore sempre più testimonianze (il disturbo non è più da considerarsi sporadico). La disfunzione pare essersi manifestata dopo l’aggiornamento dei Google Pixel ad Android 11, escludendo la causa possa essere circoscritta ad un difetto hardware (cosa che dovrebbe già dare un certo sollievo).

Alcuni utenti insistono nel dire che il proprio device abbia smesso di riconoscere il loro volto a partire dagli aggiornamenti di sicurezza di novembre o dicembre. Al momento non sembra nemmeno esserci una soluzione fai-da-te per riuscire a tamponare un po’ il disturbo, che non è stato riconosciuto da Google (non ci sono state note ufficiali a riguardo, ma speriamo che il colosso di Mountain View ne sia a conoscenza e stia già lavorando ad una pronta soluzione).

I Google Pixel vengono spesso preferiti dagli utenti per la reattività della loro interfaccia e per gli aggiornamenti fulminei, ma questo non significa non possano anch’essi avere di tanto in tanto dei problemi. Proprio nella giornata di ieri vi avevamo parlato del disturbo che sta colpendo alcuni Google Pixel 4a 5G relativamente al touchscreen, a dimostrazione del fatto che i problemi ci sono, e che basta risolverli per buttarseli alle spalle e non parlarne più. Big G si è sempre dimostrato attento alle esigenze dei propri clienti e siamo sicuri non farà eccezione questa volta. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.