Che Zendaya non sia più quella di Disney Channel è chiaro ormai da un pezzo, ma un recente profilo su GQ ha rivelato che la crescita della giovane interprete non è solo anagrafica, ma anche frutto di un’eccellente lungimiranza. Dopo la straordinaria prova offerta nella prima stagione di Euphoria – come anche nel primo episodio ponte trasmesso alcune settimane fa – Zendaya ha collezionato offerte su offerte per nuovi ruoli cinematografici, ai quali però ha ammesso di aver rifilato una lunga sfilza di no.

Il motivo? Personaggi troppo unidimensionali o concepiti solo come stampella per protagonisti maschili. Non è che ci fossero sempre delle pessime sceneggiature, ha spiegato. Solo che molto spesso i ruoli femminili che mi venivano proposti, beh, avrei potuto interpretarli tutti come se fossero stati la stessa persona e nessuno se ne sarebbe accorto, non so se mi spiego.

Il modo migliore che trovo per descriverlo è che servivano perlopiù ad aiutare il personaggio maschile ad arrivare dove doveva arrivare, a fare quel che doveva fare, ha aggiunto. Non avevano un arco narrativo tutto loro. E di solito erano molto unidimensionali, nel senso che non erano per nulla stratificati, cioè sembrava di vedere sempre la stessa persona. Tutto bellissimo, certo, ma non sarei cresciuta affatto.

Questa serie di no le ha permesso di concentrarsi su un progetto di cui le testate statunitensi parlano già con grande favore, e che dopo la vittoria di un Emmy potrebbe porla in prima linea nella corsa all’Oscar 2021: Malcolm & Marie. Si tratta di un drama in bianco e nero in arrivo su Netflix il 5 febbraio, scritto e diretto da Sam Levinson, già creatore di Euphoria. Questa la sinossi ufficiale:

In questo dramma romantico toccante di Sam Levinson con Zendaya e John David Washington, un regista (John David Washington) torna a casa assieme alla fidanzata (Zendaya) dopo il trionfo dell’anteprima di un suo film, sicuro dell’imminente successo finanziario e di critica. La serata subisce però una svolta imprevista quando iniziano a emergere alcune rivelazioni sulle relazioni della coppia, che ne mettono a dura prova la solidità dell’amore. In collaborazione con il direttore della fotografia Marcell Rév, Levinson dà vita a un film di un’originalità rara, un’ode alle straordinarie storie d’amore hollywoodiane e un’espressione commovente della fiducia nel futuro del settore cinematografico.

A coinvolgere Zendaya nel progetto è stato lo stesso Levinson, che in principio le aveva proposto un thriller ispirato al ruolo dell’attrice nella serie Disney K.C. Undercover. A un certo punto mi ha detto: “Perché non facciamo una specie di film horror dove tu sbarelli perché pensi di essere ancora in K.C. Undercover? Saresti ancora lì, intrappolata nell’immagine di attrice di Disney Channel, e le persone verrebbero a dirti ‘No, non sei più K.C.'”, ha spiegato. L’idea, però, non l’ha colpita. Il brainstorming con Levinson ha portato infine a quello che è uno dei nuovi film più attesi della stagione, il primo completato dopo lo scoppio della pandemia di Coronavirus.

E che le permetta o meno di vincere un Oscar, il ritorno a una sorta di normalità lavorativa è ciò che le ha permesso di non perdere il contatto con sé stessa. Mi sento la vera me quando lavoro. Quando non lavoravo mi sentivo come se i miei poteri fossero svaniti, mi chiedevo “Chi ca**o sono io?”, ha spigato. Non capivo più chi ero e cosa mi rendeva felice. “Cosa mi piace fare? Cos’altro faccio? Qual è il mio valore? Qual è il mio scopo ora?”.

“Per la prima volta mi ritrovavo a dire “Ok, chi sono senza tutto questo?” il che è spaventoso da affrontare e comprendere appieno, perché non conosco davvero Zendaya al di là della Zendaya che lavora, ha ammesso. Non mi rendevo conto di quanto il mio lavoro e la mia arte formassero la mia idenità di essere umano.

Il secondo episodio ponte di Euphoria, incentrato sugli eventi successivi al primo finale di stagione e osservati dal punto di vista di Jules (Hunter Schafer) andrà in onda su HBO e Sky Atlantic il 24 gennaio.