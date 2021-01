Finalmente TikTok ha intrapreso almeno un paio di scelte importanti per tutelare i minori di 16 anni, numerosissimi sul social cinese. Proprio i più giovani, da oggi 13 gennaio, dovranno accettare condizioni più restrittive di alcuni strumenti della piattaforma. I limiti sono naturalmente a fin di bene, dopo le tante perplessità maturate in tutto il mondo sul servizio e anche in Italia da parte del Garante.

Cosa cambia dunque per i minori dei 16 anni? Chi ha età compresa tra i 13 e i 15 anni vedrà trasformarsi il profilo in privato. La modifica è sostanziale visto che, come conseguenza, i contenuti di questi giovani utenti potranno essere visualizzati solo dai follower approvati precedentemente. Allo stesso momento, la piattaforma toglierà l’opzione per commentare lo stesso tipo di video e filmati da parte di tutti. Piuttosto saranno gli stessi iscritti a decidere di ricevere o meno note da parte dagli amici.

Le limitazioni di TikTok per i minori di 16 anni sono pure altre: anche i Duetti e la funzione Stitch saranno disponibili solo per chi ha più 16 anni. Sempre per gli stessi strumenti, chi ha un’età tra i 16 e i 17 anni, l’impostazione di default per la visualizzazione dei contenuti sarà fissa su “Amici”.

Per una visione completa degli ultimi cambiamenti apportati da TikTok va anche specificato quanto segue: tutti i contenuti dei minori di 16 anni non potranno essere scaricati. Per chi ha un’età compresa tra i 16 e i 17 anni, ci sarà liberà scelta: i giovani iscritti dovranno scegliere o meno di consentire agli altri di dare questa possibilità ad altri. Ancora, per chi ha tra i 13 e i 15 anni, è sempre disattivata l’opzione ‘Suggerisci il tuo account agli altri‘. Insomma, i cambiamenti in campo sono davvero tanti e non possono passare inosservati, anche perché non si potrà fare altro che accettarli.