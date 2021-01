Sarebbero 100 giorni di zona rossa per l’Italia quelli predisposti dal prossimo DPCM, con un’idea di lockdown per il tempo indicato prima di tornare ad uno stato di normalità. La notizia è stata riportata anche da alcuni media nazionale, senza che dal Governo giungessero conferme in tal senso. Una scelta forse incauta, anche perché un blocco come quello che abbiamo vissuto la scorsa primavera ha gettato nel panico e nello sconforto migliaia di italiani. I 100 giorni di zona rossa per l’Italia che sarebbero in procinto di arrivare non esistono, potremmo perfino dire di star parlando di una bufala.

La smentita è arrivata direttamente dal Governo con una nota ufficiale che potete leggere a questa pagina. Le ipotesi attribuite al ministro Speranza, secondo cui sarebbero necessari 100 giorni di zona rossa per l’Italia prima di tornare alla normalità, sono prive di ogni fondamento, come spiegano dalle fonti del Ministero della Salute. Una volta sgomberato il campo dagli equivoci, c’è anche da dire che la terza ondata non è stata scongiurata, e che occorreranno di certo nuove misure per limitare i contagi (ragion per cui servirà la massima attenzione di tutti per riuscire a limitare il più possibile i danni).

Un’eventualità che un po’ tutti gli italiani si aspettano, totalmente diversa dall’idea dei 100 giorni di zona rossa per l’Italia e di uno stato di pieno lockdown come quello che abbiamo già vissuto la scorsa primavera. Il Paese non potrebbe riuscire a reggere l’urto, sia a livello morale che economico. Basti sapere che i 100 giorni di zona rossa per l’Italia attribuiti al ministro Speranza sono stati smentiti, e che si può parlare tranquillamente di bufala. Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.