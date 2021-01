Vanno prese attentamente in esame le indicazioni di oggi 13 gennaio per il Samsung Galaxy S10 ed il Note 10, per quanto riguarda la distribuzione dell’aggiornamento Android 11. Dopo uno scorcio finale del 2020 caratterizzato da diverse indicazioni interessanti ed incoraggianti per i due modelli commercializzati nel 2019, occorre comprendere come stiano evolvendo le cose per i due modelli popolari. Insomma, cosa dobbiamo attenderci a stretto giro e quali sono state le ultime mosse degli sviluppatori? Proviamo a capirlo insieme.

Indicazioni su Samsung Galaxy S10 e Note 10 con aggiornamento Android 11 oggi 13 gennaio

A seguito del punto della situazione condiviso nelle scorse settimane, infatti, pare che qualcosa si muova. Premesso che le due beta, seppur mai distribuite qui in Italia, abbiano fatto emergere indicazioni interessati, è opportuno concentrarsi sullo stato dei lavori per i vari Samsung Galaxy S10 e Note 10. Del resto, in giro per il mondo ci sono milioni di utenti in attesa di riscontri concreti ed ufficiali, in vista della distribuzione definitiva per l’aggiornamento con Android 11.

Andando con ordine, Samsung ha avviato il lancio di Android 11 sulla sua serie Samsung Galaxy S10 durante il mese di gennaio. L’aggiornamento risulta inizialmente disponibile in Svizzera su vari Galaxy S10e e S10 5G, ma dovrebbe espandersi a S10 e S10 Plus e ad altri Paesi nel prossimo futuro. Voci di corridoio insistono sul fatto che una svolta sotto questo punto di vista potrebbe arrivare entro la fine del mese di gennaio. Con ovvi effetti positivi anche per gli utenti italiani.

Per chiudere il 2020, Samsung ha avviato la diffusione di Android 11 e One UI 3.0 sui vari Samsung Galaxy Note 10 e Note 10 Plus, ma fino ad oggi l’aggiornamento è stato individuato solo in Germania. Anche qui, dunque, nessun segnale per il mercato italiano, ma entro la prima settimana di febbraio dovrebbe sbloccarsi tutto.