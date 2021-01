Il Samsung Galaxy S20 FE è davvero il bel telefono che vogliono farci credere? In realtà sì, cavandosela anche piuttosto bene dal punto di vista fotografico. Gli esperti di DxOMark hanno deciso di testarlo, attribuendogli un punteggio complessivo di 115 punti, poco al di sotto dei 118 del Samsung Galaxy S20 Plus (la distanza non è poi così profonda nemmeno rispetto al top di gamma Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, a quota 126 punti). Il dispositivo si collocata giusto in mezzo alla classifica, poco sotto al Huawei P30 Pro (telefono che però ha un po’ di tempo alle spalle, pur conservando una certa reputazione, anche per la presenza die servizi Google, andati persi sui modelli di generazioni successive).

La parte fotografica da sola raggiunge i 119 punti: i sensori si comportano bene per quanto concerne la gamma dinamica, la resa dei colori, il bilanciamento del bianco ed i dettagli in generale, che non perdono di qualità. Il sensore principale dimostra qualche incertezza in relazione agli scatti indoor (peccano le ombre), come pure in condizioni di scarsa illuminazione (rumore digitale e pochi dettagli). Meglio la gestione dei colori, che si avvicina a quella garantita dal Samsung Galaxy Note 20, come pure gli scatti in modalità ritratto. DxOMark ha analizzato anche la componente video del Samsung Galaxy S20 FE, che sembra comportarsi come un qualsiasi altro medio gamma, senza infamia e senza lode (solo un po’ instabile l’autofocus e la gamma cromatica, leggermente limitata).

In ogni caso, il Samsung Galaxy S20 FE è stato promosso da DxOMark, dimostrandosi all’altezza della fama che lo contraddistingue. Vi consigliamo di leggere personalmente la recensione degli esperti, consultabile a questo indirizzo. Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.