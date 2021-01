Parliamo di problemi al touchscreen in relazione al Google Pixel 4a 5G, che ne ha cominciato a soffrire dopo l’aggiornamento con la patch di sicurezza di dicembre 2020. Come riportato da ‘androidpolice.com‘, le segnalazioni a riguardo sono in aumento sul forum di supporto del colosso di Mountain View. Il disturbo pare riguardare principalmente la parte sottostante del pannello, ed è avvertito di più dagli utenti che preferiscono impiegare la barra di navigazione tradizionale alle gesture a schermo intero.

Nel video in basso, i problemi al touchscreen sono ben evidenti a bordo del Google Pixel 4a 5G: gli input non vengono riconosciuti in modo corretto, mentre gli swipe sembrano soffrirne di meno. Nei pressi degli angoli inferiori non vi è alcuna registrazione di tocchi, che vengono intercettati solo nella parte centrale della barra di navigazione. Big G, a partire dalla patch di sicurezza di dicembre 2020, ha introdotto una tecnologia per scongiurare il rischio di tocchi accidentali da parte di quelli che prediligono le gesture, senza tener presente che qualcuno preferisce ancora avvalersi dei tasti di navigazione.

Nel caso in cui sul Google Pixel 4a 5G siano state installate pellicole protettive la situazione sembra anche peggiorare: rimuoverle oppure aumentare la sensibilità dello schermo non risolvono il problema. Il colosso di Mountai View è al corrente del disturbo, e sta lavorando ad un rimedio che possa aggirarlo: nell’attesa che venga rilasciato un upgrade dedicato, il consiglio dell’azienda califoriana è di toccare il centro dei tasti, o comunque la zona più distante dall’angolo, con la punta delle dita o con il pollice, così da ottenere risultati migliori. I proprietari del Google Pixel 4a 5G dovranno attendere la patch di sicurezza di febbraio 2021, che speriamo possa risolvere il disturbo, oppure passare alle gesture a schermo intero.