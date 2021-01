Sarà presentata per la fine dell’estate la serie dei Samsung Galaxy Note 21, al netto di eventuali ripensamenti da parte del colosso di Seul, che comunque non dovrebbero esserci. Come riportato da ‘SamMobile‘, il modello Ultra dovrebbe includere un sistema di cinque fotocamere (altrimenti Samsung SLI non si sarebbe nemmeno preoccupata di implementare il supporto alla fotocamera hexa a bordo dell’Exynos 2100, essendo conteggiata come sesta la fotocamera frontale). Sulla base delle ultime indiscrezioni, sembra altamente probabile che il Samsung Galaxy Note 21 Ultra presenterà cinque fotocamere posteriori, un sistema che però potrebbe ancora essere limitato dal punto di vista del kernel.

Del resto, il processore Exynos 2100 sarà in grado di azionare fino a quattro fotocamere contemporaneamente. Nonostante le possibili funzionalità ToF, è probabile che il device sia dotato di due teleobiettivi di diverse lunghezze focali. Una combinazione zoom-superzoom che, non solo massimizzerebbe la versatilità fotografica dello smartphone, ma sarebbe anche in linea con le tecnologia che il colosso di Seul dovrebbe incorporare nel prossimo Samsung Galaxy S21 Ultra, in presentazione domani 14 gennaio insieme ai Samsung Galaxy S21 e S21 Plus.

In termini di fedeltà dell’immagine, il processore Exynos 2100 sarà in grado di gestire risoluzioni fino a 200MP, cosa che comunque non garantisce che il Samsung Galaxy Note 21 Ultra potrà acquisire foto da 200MP, anche se resta una buona notizia per la tecnologia di zoom ibrido dell’azienda asiatica. Gli appassionati di fotografia mobile hanno molto da aspettarsi quest’estate poiché il Samsung Galaxy Note 21 Ultra si preannuncia davvero come qualcosa di importante, soprattutto per quelli che esigono il massimo dal proprio dispositivo in qualsiasi condizione di scatto (anche quella più impensabile). Chi tra voi sta già incrociando le dita? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.