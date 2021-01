Non sono ancora notizie ufficiali per il mercato italiano, ma i segnali relativi ai prezzi di listino che verranno fissati per il Samsung Galaxy S21 sono assolutamente incoraggianti oggi 13 gennaio. Di recente, abbiamo analizzato la questione soffermandoci principalmente su altre scelte di marketing da parte del produttore coreano, ma è chiaro che l’interesse e l’attenzione del pubblico sia tutta riversata su questo versante. Del resto, la situazione determinata dal Covid nell’ultimo anno non può non avere incidenze su queste valutazioni.

Nuovi prezzi con il Samsung Galaxy S21: le ultime notizie

Cosa sappiamo a proposito dei prezzi che potrebbero essere fissati in vista del lancio sul mercato del nuovo Samsung Galaxy S21? Riscontri interessanti ci arrivano direttamente da SamMobile, che a sua volta cita fonti del settore dall’Estremo Oriente. Secondo quanto hanno appena ribadito, pare che la nuova gamma possa fare il proprio esordio sul mercato nelle prossime settimane a 990.900 won in Corea del Sud. Questa cifra ammonta a circa 900 dollari, stando al cambio attuale.

Passando agli altri modelli, pare che il Samsung Galaxy S21 Plus, contemporaneamente, possa essere messo in vendita a 1,2 milioni di won, vale a dire 1.099 dollari. Dall’altra parte, poi troviamo il Samsung Galaxy S21 Ultra che a conti fatti sarà disponibile per i consumatori coreani per l’equivalente di 1.299 dollari o 1.399 dollari, a seconda che optino per il modello da 256 GB o 512 GB, secondo quanto trapelato con un recente rapporto in vista della loro uscita sul mercato.

Ne sapremo di più solo nella giornata di domani, quando dovremmo ottenere una volta per tutte informazioni definitive sul Samsung Galaxy S21 e sui prezzi ufficiali anche per il mercato italiano. Di sicuro, almeno per ora, possiamo dire che i valori trapelati non si riscontravano dai tempi del Samsung Galaxy S20. Ulteriori indicazioni a breve, considerando le decisioni del produttore sulla commercializzazione del device.