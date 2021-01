La diretta conferenza stampa di Renzi è di scena oggi 13 gennaio: qual è l’orario dello streaming per le dichiarazioni del leader di Italia Viva dal Senato alle quali sono legate le sorti del Governo Conte? L’appuntamento non è certo da perdere per chi ha a cuore le sorti del nostro paese in questo periodo ancora di piena pandemia Covid-19.

Per quanto riguarda l’orario esatto in cui la conferenza stampa avrà luogo questo è quello delle 17:30. In pieno pomeriggio dunque inizierà l’intervento dell’ex segretario del Partito Democratico al Senato. Il live andrà avanti per un tempo indeterminato, visto che non si conosce l’esatto contenuto del discorso di oggi, per quanto si preveda la mossa che darà la spallata finale al Governo Conte e che aprirà la crisi che ha davvero dei dubbi risvolti, soprattutto in questo momento molto delicato.

La diretta conferenza stampa di Renzi non poteva che essere trasmessa in streaming attraverso i canali ufficiali del partito Italia Viva. Chi vorrà dunque seguirla, all’orario già indicato delle 17:30, dovrà collegarsi alla pagina Facebook del movimento politico. nato da circa un paio di anni. Allo stesso temp, non ci sono dubbi sul fatto che anche il canale Twitter (sempre di Italia Viva) proporrà, come semplici tweet, tutte le frasi cruciali dell’intervento di Renzi.

L’approvazione del Recovery Plan da parte del Consiglio dei Ministri avvenuta ieri sera non ha messo di certo il Governo al riparo dalla crisi che si vocifera ormai da giorni e che è nell’aria da settimane. Durante la diretta conferenza stampa di Renzi si dovrebbe concretizzare l’uscita di scena dalla maggioranza proprio di Italia Viva a seguito anche delle dimissioni di Teresa Bellanova (Ministra dell’Agricoltura), Elena Bonetti (Ministra della Famiglia e Pari Opportunità) e Ivan Scalfarotto (Sottosegretario agli Esteri). Anche Anche 18 senatori a Palazzo Madama dovrebbero negare ora il loro supporto a Conte. Staremo a vedere.