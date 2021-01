Il finale del revival della serie ha lasciato tutti col dubbio di chi sia il padre del bambino di Rori, nonostante non siano stati annunciati nuovi episodi di Una Mamma Per Amica made in Netflix per una seconda stagione del revival (o una nona stagione della serie tutta, se si prende in considerazione l’originale).

La verità è che non esiste un netto rifiuto dell’idea di realizzare nuovi episodi di Una Mamma Per Amica, che potrebbe tornare con ulteriori stagioni se gli impegni dei produttori e del cast riuscissero ad incastrarsi in modo proficuo. E quel segreto finale sull’identità del padre del bambino di Rori resta tale proprio perché, in caso di rinnovo, la sceneggiatura dovrebbe poter contare su quel cliffhanger finale.

Lo ha confermato in questi giorni anche Matt Czuchry, che interpreta Logan Huntzberger sia nella serie originale che nel revival di Netflix del 2016. Parlando a Us Weekly della sua serie The Resident, che ha appena debuttato con la quarta stagione, ha risposto anche alla fatidica domanda su chi sia il padre del bambino di Rori, lanciando un amo al possibile ritorno della serie con nuovi episodi di Una Mamma Per Amica.

L’attore sa chi si perché i coniugi Palladino glielo hanno comunicato, ma non lo rivela a nessuno perché se la serie tornasse su Netflix prima o poi quel dettaglio sarebbe cruciale nella trama dei nuovi episodi di Una Mamma Per Amica, anzi, potrebbe addirittura essere modificato in corso d’opera e dunque deve restare un segreto.

Non mi sembra giusto dire chi possa essere o meno. Inoltre, se dovessimo tornare, gli autori potrebbero cambiare idea. Quindi potrebbe diventare qualcun altro. Queste sono le ragioni per cui non ho mai detto quello che mi hanno rivelato sul set.

Oltre alle parole di Czuchry, va ricordato come Netflix abbia più volte dichiarato di desiderare nuovi episodi di Una Mamma Per Amica con un nuovo sequel. Inoltre i creatori della serie hanno dichiarato che nulla impedisce un ritorno di Gilmore Girls perché ogni giorno si sentono ispirati nella loro vita quotidiana da piccoli dettagli che potrebbero suggerire la scrittura di nuovi episodi di Una Mamma Per Amica. Al momento, però, sono impegnati con La Meravigliosa Signora Maisel per Amazon Prime Video, mentre le protagoniste Lauren Graham e Alexis Bledel sono rispettivamente impegnate con una nuova serie Disney e la quarta stagione de Il Racconto dell’Ancella. Chissà, però, che in futuro una fortunata congiunzione temporale non li riporti tutti di nuovo a Star Hollow.