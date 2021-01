Il Samsung Galaxy S21 Ultra potrebbe essere dotato di una fotocamera con zoom per smartphone più avanzata. La serie verrà presentata nella giornata di domani 14 gennaio: tutte le versioni presenteranno specifiche di fascia alta, nonostante sarà proprio il modello Ultra ad offrire il meglio che la tecnologia è in grado di offrire (Wi-Fi 6E e fotocamera da 108MP).

Il Samsung Galaxy S21 Ultra dovrebbe disporre di due teleobiettivi (zoom 3x e zoom 10x) sul versante posteriore. La fotocamera con con zoom 10x verrà dotato di un sensore da 10MP best-in-class con pixel da 1.22µm, un’apertura relativamente più grande ed un autofocus a doppio pixel. Ciò si tradurrebbe in immagini più luminose, più chiare e più nitide rispetto a quelle scattate dal Galaxy S20 Ultra. Apparentemente, il sistema di lenti periscopiche utilizzato per ottenere uno zoom 10x deve rifrangere la luce solo due volte. In confronto, le soluzioni con lenti periscopiche per teleobiettivi su altri terminali richiedono fino a cinque rifrazioni. Meno rifrazioni significa ottenere una qualità di immagini relativamente superiore: il Samsung Galaxy S21 Ultra, se tanto ci dà tanto, dovrebbe presentare la migliore fotocamera con zoom per smartphone del settore.

Il dispositivo includerà quattro sensori sul retro, di cui una fotocamera grandangolare da 108MP con OIS, un obiettivo ultra-wide da 12MP con messa a fuoco automatica, un teleobiettivo con zoom ottico 10x. Il telefono potrà registrare video 8K a 30 fps e video 4K a 60 fps con HDR10+. Non mancherà una fotocamera frontale da 40MP con registrazione 4K. Come potete vedere, il Samsung Galaxy S21 Ultra non si farà mancare proprio niente, men che mai in ambito fotografico. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.