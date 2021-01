Un ritorno al passato, lo sfogo di Laura Efrikian su Gianni Morandi a Oggi è Un Altro Giorno. Ex attrice e annunciatrice televisiva proprio per gli studi di viale Mazzini, Laura Efrikian per anni veniva indicata come “fidanzatina d’Italia” per la sua relazione con Gianni Morandi. Il loro matrimonio durò dal 1966 al 1979.

Oggi quell’appellativo non le piace, ma in quegli anni se lo fece andar bene dal momento che il suo nome veniva sempre associato al cantautore di Non Son Degno Di Te. Galeotto fu il boom economico e soprattutto i grandi musicarelli di cui Laura e Gianni furono protagonisti sotto la regia di Ettore Maria Fizzarotti.

Da quelle pellicole la loro immagine si fossilizzò nella mente del pubblico che nella coppia vedeva una rappresentazione perfetta dell’amore e della spensieratezza. Tutto questo, racconta Laura Efrikian, divenne un’etichetta. Serena Bortone fa notare che negli anni ’60 i giovani coniugi Morandi erano un po’ come i Ferragnez di oggi, un modello di coppia felice e agiata, ma soprattutto volti perfetti per le copertine e il gossip.

Alla fine degli anni ’70, tuttavia, qualcosa in Laura si ruppe e il matrimonio finì, e con esso la sua carriera. Dagli studi Rai chiunque le faceva notare che lei sarebbe rimasta nota per sempre come la “moglie di Morandi” e la fine della relazione sentimentale con il cantautore era diventata un problema. Con questo pretesto la Rai iniziò ad escluderla da tutti i progetti e Laura si trovò costretta a ricominciare tutto da capo.

Abbandonata la carriera da attrice e annunciatrice televisiva, la strada proseguì con la conduzione radiofonica e nel settore dell’arredamento. Per la fine del matrimonio con l’artista Laura non cerca meriti né colpe: “Sono avvenimenti della vita“, dice serenamente.

Con queste parole si chiude lo sfogo di Laura Efrikian su Gianni Morandi a Oggi è Un Altro Giorno, ma senza alcuna amarezza.