Dopo mesi di incertezze, L’Allieva 4 ci sarà. Ad assicurarlo è il settimanale Di Più Tv che ha diffuso alcune indiscrezioni raccolte dietro le quinte della produzione Rai. Del resto, gli appassionati dei libri di Alessia Gazzola (da cui è tratta la fiction) sanno che la storia di Alice Allevi non si è conclusa qui.

La quarta stagione sarebbe in via di sviluppo e, mentre è certo che non rivedremo Lino Guanciale nei panni di Claudio Conforti (l’attore ha confermato la sua uscita di scena in un’intervista con Sorrisi), Alessandra Mastronardi sarà ancora la specializzata in medicina legale. Ma per quanto? Andiamo con ordine.

Stando a quanto svelato da Di Più Tv, la trama de L’Allieva 4 potrebbe ispirarsi a Il ladro gentiluomo, ultimo romanzo della Gazzola che conclude (per il momento) le vicende di Alice Allevi. La storia avrebbe un senso logico e giustificherebbe anche l’assenza di Guanciale. Infatti, nel libro Alice ottiene il trasferimento da Roma a Domodossola – una richiesta che aveva avanzato mentre si trovava in forte crisi con Claudio. In questa nuova città, completamente diversa dalla Capitale, la giovane inizialmente mantiene una relazione a distanza con il suo mentore, nonché suo fidanzato, salvo poi interrompere ogni rapporto perché non riesce a gestire il tutto. Rimasta sola, Alice scopre inoltre di essere incinta.

Non è tutto. Stando al settimanale, la produzione sta valutando l’ipotesi di inserire una nuova protagonista così da dare più spazio ad Alessandra Mastronardi di occuparsi di altri progetti. Ricordiamo che l’attrice sarà Carla Fracci in un film televisivo. Chi potrebbe essere, in questo caso, la nuova Alice Allevi? Tra le candidate ci sarebbe Aurora Ruffino, attrice apprezzata in Italia e all’estero, e che vedremo molto presto nel remake di This Is Us.

La scelta di introdurre una nuova protagonista non è una novità nel panorama italiano seriale. In Un Passo dal Cielo è accaduta la stessa cosa: dopo tre stagioni, Terence Hill ha lasciato il posto a Daniele Liotti nei panni del capo della forestale, dando il via a nuove storie.

Per i fan peserà l’assenza di Lino Guanciale, ma l’attore è impegnatissimo su diversi fronti. Oltre a vederlo nel ruolo de Il Commissario Ricciardi, sarà nel cast di Sopravvissuti e tornerà sul set de La Porta Rossa per la terza stagione.