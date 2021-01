Jennifer Lopez nuda per In The Morning, il video musicale tra i più attesi del 2021. La cantautrice e imprenditrice statunitense non ha deluso le aspettative e quanto si dice intorno al suo fisico statuario, ottimamente conservato all’età di 51 anni. è tutto tremendamente reale.

Era il 25 novembre quando J.Lo aveva pubblicato alcuni scatti che la mostravano senza veli sul set di In The Morning, il singolo uscito due giorni dopo. Oggi la popstar dell’r’n’b e della moda ha sganciato la bomba e l’ordigno, inevitabilmente, è lei stessa. Come riferisce il Sun l’intento del videoclip non è quello della mera seduzione né quello di sfidare la censura sui canali social.

Al contrario, la Jennifer Lopez nuda per In The Morning ha l’accortezza di incrociare le gambe e usare le mani, all’occorrenza, per coprire le parti intime e non scandalizzare. La stessa artista spiega che nel video di In The Morning ci sono tanti simbolismi. Il suo corpo appare in diverse prospettive e su diverse inquadrature, ma specialmente si presenta con vari “costumi” (virgolette necessarie) che vogliono indicare diversi stati di una relazione.

C’è la donna nuda con un paio d’ali, simbolo della forza per allontanarsi dalle situazioni tossiche. C’è poi quella appesa al soffitto con delle corde e, tra le immagini più suggestive, Jennifer Lopez ha una coda da sirena che simboleggia il ritorno in superficie per ritrovare l’ossigeno perso durante una relazione soffocante.

La canzone, infatti, è un invito ad avere dei riguardi nei confronti di chiunque, a trattare tutti nel modo giusto. Il nudo integrale della popstar è dunque l’innocenza coniugata con la perfezione e la bellezza. Il video in cui vediamo Jennifer Lopez nuda per In The Morning ha già superato le 50mila visualizzazioni ad appena un’ora dal lancio ed è disponibile sulla piattaforma Triller per le prossime 48 ore.