Buona parte del successo della serie su Netflix del momento è dovuta anche alla chimica tra i due protagonisti: nonostante fossero semisconosciuti per il grande pubblico, gli attori di Bridgerton Regé-Jean Page e Phoebe Dynevor sono parsi una coppia perfetta nell’adattamento dei romanzi rosa di Julia Quinn ambientati nell’era Regency. Tanto da spingere molti a chiedersi se sia davvero scoppiato l’amore sul set tra gli interpreti del Duca di Hastings e Daphne Bridgerton.

Giovani e avvenenti, gli attori di Bridgerton hanno messo in scena una storia d’amore, di sesso, talvolta anche di violenza (con la discussa scena in cui Daphne costringe Simon ad un rapporto sessuale completo per smascherare una sua bugia) che ha conquistato il pubblico di Netflix per la leggerezza della trama e l’ambientazione fiabesca.

In realtà, a quanto pare, la complicità tra gli attori di Bridgerton è soltanto un’esigenza di scena: Regé-Jean Page e Phoebe Dynevor hanno infatti dichiarato che il merito di quella chimica sta nella sceneggiatura e non nel loro legame, anche se non hanno apertamente negato una relazione.

Intervistati da Access durante una videochat, hanno risposto ai rumors sulla loro frequentazione sostenendo che “tutto ciò che c’è da sapere è nella telecamera“. Secondo gli attori di Bridgerton, infatti, “tutte le scintille che sono scaturite sono venute dalle bellissime sceneggiature che ci sono state consegnate e quindi penso che le parole scintillanti, le sceneggiature e il materiale siano più che sufficienti a spiegarle” ha dichiarato Page.

I due attori di Bridgerton e gli altri interpreti del cast potrebbero tornare sul set molto presto per una seconda stagione della serie Netflix, adattamento dei successivi romanzi della Quinn, visto l’enorme successo del primo capitolo. Netflix non ha ancora annunciato il rinnovo ma ha esultato al grido di 63 milioni di visualizzazioni previste entro il primo mese dal debutto sulla piattaforma. Un entusiasmo immeritato per questo feuilleton dall’ambientazione ottocentesca ma dal linguaggio contemporaneo, risultato più un romanzo rosa a puntate in stile Harmony che un period drama all’altezza del genere (qui la nostra recensione).