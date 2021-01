Arrivano su Instagram gli auguri di Katy Perry a Orlando Bloom. L’attore oggi spegne 44 candeline e le parole della popstar, sua futura moglie, sono una solenne celebrazione.

Il primo compleanno da papà bis

Per Orlando Bloom si tratta del primo genetliaco da papà bis. Nel mese di agosto è nata Daisy Dove, primo frutto dell’amore con Katy Perry. Papà bis perché l’attore era già padre di Flynn, 10 anni, nato dal precedente matrimonio con Miranda Kerr. Nel frattempo la coppia attende di poter convolare a nozze.

Il momento del sì era previsto per il 2020 ma la pandemia ha fatto posticipare l’evento. La coppia, infatti, sogna una cerimonia sontuosa e con grandi numeri. Oggi gli auguri di Katy Perry a Orlando Bloom suonano come la lettera di una donna innamorata. La popstar, infatti, ringrazia il suo uomo per il continuo sostegno e per non averla mai abbandonata.

Soprattutto la voce di I Kissed A Girl chiude la sua dedica con parole poetiche che inquadrano perfettamente l’amore che la unisce al futuro marito.

Recentemente Katy Perry ha lanciato il nuovo singolo Not The End Of The World e lo ha fatto prima della fine del 2020, non a caso, per sparare le ultime cartucce e parlare di un anno infausto. Nel video ufficiale la popstar ha ipotizzato un mondo migliore senza Internet. Il suo ultimo album in studio è Smile.

Gli auguri di Katy Perry a Orlando Bloom

Ecco gli auguri di Katy Perry a Orlando Bloom:

“Auguro al mio amore il più felice 44esimo compleanno, padre brillante della mia Dove e specchio scintillante in grado di mostrarmi ciò che ancora non riesco a vedere. Grazie per esserci sempre stato e per non esserti mai arreso. Sono felice che la mia luna abbia incontrato il suo sole”.

I due si sono conosciuti nel 2016 in occasione dei Golden Globes e da allora, a parte una breve parentesi, non si sono più separati. Negli auguri di Katy Perry a Orlando Bloom c’è tutto quel tempo passato insieme e che continuerà, quest’anno, con un sì di fronte all’altare e in presenza dei due figli, probabilmente con la sontuosità cui la coppia aspira per celebrare le nozze.