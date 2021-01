Francesca Chillemi è ormai un volto storico di Che Dio ci Aiuti, giunto alla sua sesta stagione. Il suo personaggio, Azzurra, ha attraversato molti momenti felici ma soprattutto tristi, che non sempre sono stati apprezzati dai fan.

La quinta stagione ha dato il colpo di grazia agli appassionati annunciando la morte di Guido e Davide, rispettivamente marito e figlio adottivo di Azzurra. Una doppia tragedia che ha lasciato senza parole il pubblico di Che Dio ci Aiuti. Un altro uomo al posto di Guido sembrava una scelta altrettanto azzardata e avventata – il personaggio era stato interpretato da Lino Guanciale, volto amato tra gli spettatori Rai, per tre stagioni.

Così Che Dio ci Aiuti 6 ha inaugurato un nuovo percorso per Azzurra. La giovane ha scelto di prendere i voti e diventare una novizia sotto la guida di Suor Angela e Suor Costanza. Una decisione da cui Francesca Chillemi prende le distanze.

Ospite a Oggi è un altro giorno, l’attrice ed ex Miss Italia ha parlato del suo personaggio, dicendo: “La scelta di Aurora di farsi suora? La condivido ma io non l’avrei mai fatta nella mia vita.”

Tuttavia la Chillemi ha anche rivelato una bizzarra esperienza che le capitò mentre stavano girando la prima stagione di Che Dio ci Aiuti. “Siamo rimasti 24 ore in un convento di clausura. È stato bello vedere la dedizione che avevano queste suore al loro impegno, era tutto molto organizzato. Un’esperienza molto interessante!”

Se è vero il detto “L’abito non fa il monaco”, Azzurra non diventerà di colpo una persona seriosa e devota. Anzi, la sua personalità estrosa resterà indelebile, come ha dichiarato Francesca Chillemi in un’intervista a Vanity Fair:

Azzurra rimarrà sé stessa, anche se vestirà dei panni totalmente diversi, la sua parte fashion verrà meno ovviamente, ma quello che conta è il suo spirito che sarà quello di sempre: ne combinerà di tutti i colori.

Il lato positivo del vestire i panni da suora è la comodità:

Indossare quel vestito è una specie di maschera che ti fa entrare nel personaggio più velocemente, e poi che comodità cambiarsi una volta al giorno sul set.

Per capire come sarà l’evoluzione di Azzurra non resta che attendere le prossime puntate di Che Dio ci Aiuti 6, in onda ogni giovedì su Rai1.