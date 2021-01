Duncanville su Italia1 non ha convinto il pubblico. Dopo solo due episodi, andati in onda l’11 e il 12 gennaio, Mediaset ha deciso di porre fine alle avventure di Duncan e della sua famiglia in seguito ai bassi ascolti registrati nella fascia dalle 14:00 alle 14:30.

La nuova serie animata americana, che vede tra i creatori e doppiatori l’attrice comica Amy Poehler, non è riuscita a conquistare il pubblico di Italia1 che fin dall’annuncio di Duncanville non ha apprezzato la mossa della rete Mediaset. I Simpson, che di solito occupavano quell’orario pomeridiano, non sono stati tolti dal palinsesto, piuttosto spostati mezz’ora dopo con la ventiseiesima stagione.

Il pubblico si è subito rivoltato sui social contro questa nuova programmazione di Italia1, invocando addirittura la rete a rimandare in onda gli anime giapponesi, assenti da ormai diversi anni per favorire invece l’inclusione dei prodotti americani. I Simpson sono sempre stati un cavallo di battaglia per Mediaset, che ha replicato fino allo svenimento ogni stagione, proponendo anche giornate a tema – come quella di Halloween, un appuntamento che si ripete annualmente con la famiglia più gialla d’America.

Cos’è successo con Duncanville su Italia1? Mercoledì 13 gennaio, quando gli spettatori si sono sintonizzati sulla rete hanno scoperto che I Simpson erano in onda, mentre l’altra serie animata era stata momentaneamente sospesa. Ebbene, sembra proprio che Duncanville sia stata silurata da Mediaset.

Da domani 14 gennaio, Homer, Marge, Bart, Lisa e Maggie torneranno ad occupare la fascia oraria delle 14:00 per intrattenere i fan con la stagione 26. Non solo: l’appuntamento raddoppia con tre episodi fino alle 15:15.

Il motivo della cancellazione di Duncanville è sempre legato agli ascolti. Infatti, dopo solo due giornate, la serie animata ha registrato uno share del 3,8%, troppo basso per gli standard della rete. Non sappiamo se Duncanville tornerà su Italia1 prossimamente oppure verrà rilegata in seconda serata, destinata a fare da tappabuchi nella programmazione.

Ecco il promo della serie: