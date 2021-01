Fa discutere una recente intervista di Enrico Ruggeri sul Covid rilasciata a Quotidiano.net. Il cantante ha parlato di Coronavirus e di vaccini, lamentando una disastrosa gestione dell’emergenza da parte del Governo, incapace ci far fronte concretamente alla pandemia.

Enrico Ruggeri sul Covid parla di “risposte caotiche” da parte di chi governa, che si è limitato a seminare il panico senza preoccuparsi di misure concrete, effettivamente utili per contrastare il diffondersi del Coronavirus.

Il cantante denuncia anche la situazione dei giovani, “abbandonati davanti a uno schermo” con la didattica a distanza che sembra fruttare molto poco. Ciò che critica Ruggeri è la gestione dell’emergenza da parte degli organi governativi ma non è di certo un negazionista e dichiara che si sottoporrà al vaccino non appena possibile, confermando di indossare sempre la mascherina.

Per Ruggeri la salute è un diritto ma anche uscire di casa liberamente lo è, queste le sue parole a Quotidiano.net: “L’aspetto drammatico dell’epidemia è che per paura di morire rinunciamo a vivere”, osserva, rammentando la vita completamente ferma da ormai un anno. Non solo il mondo dello spettacolo è in ginocchio ma l’intera economia del Paese. I concerti e gli eventi si sono interrotti lo scorso mese di febbraio e non sono ancora ripartiti ad eccezione di qualche sporadica eccezione estiva.

Se da un lato riconosce che il Covid ha colto tutti impreparati, dall’altro lato rimprovera le misure confuse e caotiche prese dal Governo e le festività natalizie ne sono un esempio, con un arcobaleno caotico di zone e colori in continuazione alternati con logiche discutibili.

Su Twitter si è poi lasciato andare ad una nuova riflessione relativa ai dati dei positivi per densità di popolazione. “Se mi dicono che una regione deve fermare tutto se c’è un positivo ogni 400 persone penso che qualcuno stia impazzendo”.