Emma Roberts mamma: a fine 2020, l’attrice americana ha dato alla luce il suo primogenito, al termine di una gravidanza per nulla semplice. La star, nipote del Premio Oscar Julia Roberts, ha pubblicato un inedito scatto su Instagram che la ritrae insieme al figlio Rhodes avuto con il compagno, anche lui attore, Garrett Hedlund.

Il piccolo è nato lo scorso dicembre. La coppia ha annunciato di aspettare un figlio nell’aprile 2020 ed Emma Roberts, come molte altre mamme, ha affrontato una gravidanza difficile in epoca Covid-19, ma anche per altri motivi. L’attrice di Scream Queens, 29 anni, ha rivelato di aver avuto dei problemi di fertilità.

“Sono entrata in un nuovo mondo fatto di discussioni sull’endometriosi, sull’infertilità, sugli aborti spontanei e sulla paura di avere figli. In un primo momento sentivo come se avessi fatto qualcosa di sbagliato”, aveva raccontato, aggiungendo di essersi fatta coraggio grazie al confronto con altre donne nella sua stessa condizione. “Ho scoperto di non essere sola. Alcune donne con l’endometriosi possono non soffrire di alcun sintomo”.

L’attrice ha sempre desiderato essere mamma e dopo la diagnosi dell’endometriosi, su consiglio medico ha scelto di congelare i suoi ovuli. La gravidanza è poi arrivata nel momento in cui aveva smesso di pensarci.

Nel 2019, Emma Roberts ha chiuso definitivamente il suo rapporto con Evan Peters, suo collega conosciuto sul set di American Horror Story, con il quale ha avuto una storia lunga sette anni. In seguito ha iniziato a frequentare Garrett Hedlund, 36 anni, ma la coppia ha sempre mantenuto la loro relazione lontana dai riflettori con foto sporadiche sui social.

Ora, dopo la nascita di Rhodes Robert Hedlund – questo il nome completo del piccolo – Emma Roberts ha voluto ringraziare il 2020 per averle dato “l’unica cosa buona”, come scrive nella didascalia che accompagna la foto:

Dopo le sue interpretazioni nella serie antologica American Horror Story e al ruolo di Chanel Oberlin in Scream Queens, Emma Roberts è apparsa nella commedia natalizia di Netflix, Holidate.