La prima serie epica di Amazon Prime Video è stata rinnovata per una seconda stagione: El Cid 2 ci sarà, con nuovi episodi dedicati al mito di Rodrigo Díaz de Vivar, impersonato da Jaime Lorente (il Denver de La Casa di Carta).

La storia dell’eroe castigliano che ha ispirato la celebre opera letteraria Il Poema del Mio Cid continuerà con El Cid 2, che ripartirà dalla nomina di Ruy a cavaliere. Nel finale della prima parte della serie il regno di Castilla y León è cambiato radicalmente dopo la morte del re Fernando, che prima di spirare ha diviso il territorio lasciando il regno di Castiglia a Sancho, quello di León ad Alfonso e quello della Galizia a García, innescando la reazione violenta della figlia Urraca. Ma nell’ultimo episodio è morto anche il conte di León in un misterioso omicidio.

Distribuita in più di 240 paesi in tutto il mondo, questa serie dal budget importante, dall’enorme dispiego di comparse e migliaia di mq di set si presta ad avere più stagioni oltre El Cid 2. José Velasco, uno dei creatori dell dramma epico di Amazon Prime Video, ha sottolineato che i primi 5 episodi diffusi lo scorso 18 dicembre rappresentano solo l’origine della storia e i primi anni della formazione di El Cid (qui la nostra recensione).

E dal suo punto di vista sarebbe un peccato, visto che non è mai stato fatto prima d’ora, non proseguire oltre nella narrazione con El Cid 2 ed eventuali altre stagioni: “Immagina un uomo che sta appena iniziando la sua vita. Ci sono momenti molto interessanti da raccontare, come tutti gli anni in cui ha vissuto a Saragozza, penso che potrebbero essere molte stagioni. La realtà è che qui c’è materiale umano e storico per farlo“.

Nonostante le polemiche che hanno accompagnato la serie – da quelle sull’accuratezza storica all’idea di El Cid come simbolo di patriottismo spagnolo – El Cid 2 è stata confermata da Amazon Prime Video, che la realizzerà nel 2021 (presumibilmente quando Lorente avrà terminato le riprese de La Casa di Carta 5) per proseguire il racconto della vita del giovane Rodrigo Díaz de Vivar e della sua trasformazione ne El Cid Campeador.