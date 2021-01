In questa serata del 13 gennaio si registrano problemi TIM, in particolare con il sevizio mobile dell’operatore storico italiano. Il servizio maggiormente colpito sarebbe quello delle semplici chiamate per chi prova ad effettuare una telefonata a qualunque proprio contatto. Cerchiamo dunque di capire quali siano le anomalie esatte con le quali si scontrano i clienti.

Al momento di questa pubblicazione, il servizio Downdetector riporta un picco di centinaia e centinaia di testimonianze di utenti colpiti dal disservizio. Le segnalazioni maggiori, come già detto, riguardano l’impossibilità di effettuare chiamate su rete mobile TIM. A dire il vero, chi è interessato dalle difficoltà dichiara di riuscire anche a prendere la linea con il contatto ma la conversazione cadrebbe dopo pochissimo.

I problemi TIM odierni, oltre che interessare appunto le telefonate, riguardano (di sguincio) anche la navigazione internet. Le connessione a siti di qualsiasi tipo sarebbero un po’ lente ma non impossibili. La situazione è comunque in continuo divenire: per il momento il maggior numero di anomalie si starebbero verificando nella parte settentrionale del nostro paese, in particolare nella regione Piemonte. Non mancheranno aggiornamenti a questo primo approfondimento non appena disponibili.

Aggiornamento 19:10 – Le anomalie continuano per l’operatore nazionale. Tweet come quello proposto al termine di questo articolo testimoniano proprio le difficoltà sopra menzionate. Le chiamate si interrompono subito dopo il loro avvio. Non resta altro da fare se non provare a chiedere aiuto all’assistenza attraverso i canali social, come anche Twitter o più semplicemente al numero dedicato 187.

@TIM4UGiulia Buongiorno, ci sono problemi sulla rete mobile TIM? Quando effettuo una chiamata mi cade immediatamente la linea. Grazie mille! — Sara Rebecchi (@Elinillor) January 13, 2021

Aggiornamento 19:20 – Le problematiche dell’ultima ora si stanno progressivamente ridimensionando. Un numero sempre minore di clienti dell’operatore dichiara di aver difficoltà per il servizio mobile, sia in connessione che in chiamata. Si spera, a questo punto, che la situazione rientri in breve tempo, magari entro l’ora di cena.