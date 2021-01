Oggigiorno sono sempre di più le persone che decidono di creare in modo autonomo il proprio sito web senza mettersi nelle mani di persone altamente qualificate. I motivi possono essere svariati: magari perché non si ha a disposizione il budget necessario, per mancanza di fiducia oppure perché c’è chi preferisce il fai da te.

Suggerimenti utili per creare un sito internet

Il primo passo da fare per poter creare un sito internet proficuo è individuare il proprio target. È fondamentale infatti avere sempre in mente a quale pubblico ci si vuole rivolgere con i propri contenuti. Solo in questo modo è possibile sapere come comportarsi, se il sito si rivolge ai più giovani, ad esempio, è consigliabile arricchirlo con colori sgargianti e animazioni simpatiche, se viceversa, il sito è rivolto a persone adulte, è consigliabile optare per colori seri e per una impostazione della pagina semplificata, senza troppi pannelli o tendine.

Identificare il proprio sito web

Il secondo passo fondamentale per creare un sito internet professionale è quello di identificarlo e distinguerlo dalla moltitudine di siti presenti nel web. Ogni sito infatti assolve ad una determinata funzione e a seconda di quest’ultima è possibile modificare la propria piattaforma web. Se lo scopo è quello di offrire prodotti al mercato, ad esempio, è possibile scegliere tra creare un e-commerce oppure aprire una semplice vetrina.

Pensare ad un nome del dominio ad effetto

Il nome del dominio della pagina web è il primo biglietto da visita della stessa, ed è per questo che è sempre consigliabile non scivolare sul banale, al tempo stesso però i nomi più efficaci sono proprio quelli facili da ricordare. Questo significa che è fondamentale saper trovare il giusto equilibrio tra nome ad effetto e semplicità dello stesso. Tutto ciò è fondamentale anche in ottica SEO e di posizionamento del sito web. Inoltre il nome del sito non necessariamente deve corrispondere al nome dell’azienda, è possibile optare anche sui prodotti o magari sull’attività posta in essere dall’azienda rappresentata dal sito. Tali nomi potrebbero essere particolarmente utili per coloro che non hanno una memoria di ferro e che potrebbero dimenticare un nome particolare. Tuttavia è bene sottolineare che tale opzione potrebbe creare difficoltà di posizionamento in futuro nel caso in cui si voglia vendere più prodotti e servizi, è per questo che è sempre consigliabile utilizzare come nome del sito il proprio brand.

L’importanza della brand image

Nel mondo di internet la bellezza di un sito può essere utile, sempre più spesso infatti si sente parlare di brand image, ovvero l’immagine dell’attività che i consumatori possano in qualche modo associare al sito. È per questo che è fondamentale, quando si sviluppano i contenuti, mantenere una fondamentale coerenza, magari con i colori, con il font, in modo da delineare una immagine precisa del sito e dell’attività. Ad esempio è possibile impostare tutta la struttura del sito in modo serio, nel caso in cui si tratti di un sito di un’impresa che opera in determinati settori, oppure giocare con i colori e con la fantasia nel caso di siti dedicati ai giochi o al tempo libero in generale.

Il design del sito

Uno degli elementi che tende ad attirare gli internauti su un sito è sicuramente il design di quest’ultimo. Una pagina fatta bene deve essere innanzitutto bella da vedere e facile da consultare, anche per i meno esperti di tecnologia. Il trucco è quello di saper bilanciare gli aspetti grafici con i colori. Anche il layout ovviamente ha una sua importanza, a seconda del sito che si intende realizzare e al target di riferimento è possibile scegliere quello maggiormente appropriato.