Il volto e il nome di Greta Ferro, modella e attrice protagonista di Made In Italy, risulteranno nuovi a molti, ma solo perché la giovane interprete della serie sulla moda italiana di Canale5 è appena agli esordi.

Originaria di Vasto, classe 1995, Greta Ferro ha studiato recitazione alla Paolo Grassi mentre frequentava la facoltà di economia della Bocconi, lasciata a cinque esami dalla laurea. Durante il liceo ha trascorso un anno in Cina per gli scambi culturali.

Semisconosciuta al grande pubblico, la sua carriera parte in realtà nel mondo della moda: Greta Ferro ha prestato il suo volto a diverse campagne pubblicitarie come quella di Luxottica, ma soprattutto è volto di Armani Emporio e Armani Beauty, che ha rappresentato lo scorso anno alla Biennale per promuovere la collezione Venezia.

A scegliere Greta Ferro come modella per il brand è stato Re Giorgio in persona, dopo averla notata nel cortometraggio La Giacca realizzato da Armani/Laboratorio. “Moda e cinema mi rendono felice quindi continuo a cavalcare entrambe queste carriere parallele” ha dichiarato al magazine di Canale5 X-Style in occasione del suo red carpet in Laguna.

Ma la svolta per Greta Ferro era arrivata già all’inizio del 2020 con l’uscita della serie Made In Italy, primo ruolo da protagonista della sua carriera che le ha dato anche una certa visibilità internazionale, con la distribuzione in anteprima esclusiva su Amazon Prime Video.

Il cast di Made In Italy

Nella serie di Canale5 Greta Ferro è la studentessa Irene Mastrangelo, giovane ed ambiziosa apprendista giornalista che nella Milano degli anni ’70 vede la sua vita cambiare completamente quando entra nella redazione della rivista di moda Appeal e scopre così il magico mondo dell’alta moda, che sta per rivoluzionare il settore creando le basi per l’affermazione del made in Italy nel mondo.

Di recente è apparsa anche nel film tv di Rai1 Chiara Lubich – Il mondo come una famiglia, accanto a Cristiana Capotondi per la regia di Giacomo Campiotti.

Inoltre nel 2020 ha girato il thriller Weekend di Riccardo Grandi, con Filippo Scicchitano e Jacopo Olmo Antinori, disponibile su Prime Video.