Quella di oggi è senza ombra di dubbio una buona notizia in ottica riapertura palestre e piscine, almeno per coloro che sperano in una svolta entro il mese di gennaio. Ieri, ad esempio, vi ho parlato con uno specifico approfondimento della possibilità che nel giro di un paio di settimane ci fosse una parziale svolta per chi si ritrova in zona bianca. In questo caso, infatti, potrebbe esserci una ripresa parziale delle attività in questione, cominciando magari da sedute individuali e sperando che la curva dei contagi Covid regga almeno per tutto febbraio.

Le regioni messe meglio per riapertura palestre e piscine a gennaio

La novità del giorno, seppur non ufficiale, riguarda proprio il concetto di zona bianca. In un primo momento si era pensato a regioni nelle quali avremmo avuto più libertà, a patto che l’indice Rt fosse non superiore a 0,5. Nessuna area del Paese è al momento vicina a quella soglia, il che mi ha indotto a guardare con un certo pessimismo alla possibilità che a gennaio potesse muoversi qualcosa in termini di riapertura palestre e piscine. La situazione, però, pare stia mutando in queste ore.

Nel dettaglio, le voci di oggi 13 gennaio parlano di un abbassamento della soglia per la zona bianca fino a 1,00. Tra le regioni messe meglio, anche in ottica riapertura palestre e piscine, abbiamo Abruzzo a 0,9 con intervallo compreso tra 0.83 e 0.97, oltre a Basilicata ferma a 0.83 con intervallo tra 0.67 e 1. La prospettiva positiva si sposta poi su Campania a 0.83 con intervallo tra 0.76 e 0.89, Friuli Venezia Giulia a 0.91 con intervallo tra 0.89 e 0.95, Lazio a 0.98 con intervallo tra 0.94 e 1.02, Piemonte a 0.95 con intervallo tra 0.92 e 0.99, fino ad arrivare ad un’altra regione a rischio come il Veneto a 0.97, con intervallo tra 0.96 e 0.98.

Meglio va a Marche a 0.93, con intervallo tra 0.82 e 1.05 e Toscana a 0.9, con intervallo tra 0.87 e 0.95. A chiudere il cerchio abbiamo anche la Provincia autonoma di Bolzano a 0.81 con intervallo tra 0.75 e 0.89, fino ad arrivare a quella di Trento a 0.85, qui con intervallo tra 0.79 e 0.91. Insomma, qui abbiamo maggiori probabilità di vedere la riapertura palestre e piscine entro il mese di gennaio, ma il quadro resta mutevole.