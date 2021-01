Volare – La grande storia di Domenico Modugno va oggi in onda su Rai Premium. Il film del 2013 viene trasmesso in replica per riportare sul piccolo schermo televisivo la storia del grande cantautore Domenico Modugno, dopo l’omaggio di ieri sera nel one man show di Beppe Fiorello su Rai1.

A interpretare Modugno nel film Volare – La grande storia di Domenico Modugno è proprio Giuseppe Fiorello, legato all’artista a doppio filo da una serie di ricordi del padre. Modugno era infatti tra i cantautori preferiti di suo padre Nicola e le canzoni non mancavano mai nei viaggi lunghi in auto.

Per la regia di Riccardo Milani, gli interpreti di Volare – La grande storia di Domenico Modugno sono – oltre a Giuseppe Fiorello – Kasia Smutniak, Alessandro Tiberi, Cesare Bocci, Gabriele Cirilli e Michele Placido che magistralmente si occupano di far rivivere la storia di Mimmo attraverso le sue indimenticabili canzoni, eredità della musica italiana.

Ha inciso più di 230 brani, interpretato 38 film per il cinema e 7 per la televisione; ha inoltre recitato in 13 spettacoli teatrali, condotto alcuni programmi televisivi e vinto quattro Festival di Sanremo. Il primo Festival di Sanremo vinto da Modugno è stato quello che si è svolto nel 1958, quando presentava il brano celeberrimo Nel Blu Dipinto Di Blu. La canzone ottenne un inaspettato quanto memorabile e clamoroso successo, promosso sia dal pubblico che dalla critica. Venne ribattezzata Volare e a questo pezzo si deve il titolo del film che racconta la storia di Domenico Modugno, Mimì per i genitori e gli amici dell’infanzia pugliese.

Da quel momento, Mimmo fu conosciuto in tutto il mondo come Mister Volare e intraprese attività promozionali all’estero.

Volare – La grande storia di Domenico Modugno racconta Mimmo a tutto tondo, tra luci e ombre, musica e vita privata; il film da rivedere stasera su Rai Premium dalle ore 21.00, al canale 25 del digitale terrestre.