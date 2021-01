Sta circolando oggi 12 gennaio una pericolosa bufala a proposito dei dati ISTAT sui morti in Italia nel corso del 2020. In particolare, in gruppi Facebook no vax, dove si tende a sminuire costantemente la portata del problema Covid, si afferma che nell’anno appena archiviato, caratterizzato come tutti sanno dalla pandemia, ci sarebbe stata una decrescita di decessi che evidenzia un dato inconfutabile. A loro dire, infatti, non esiste alcuna emergenza che rende necessario il piano di vaccinazione avviato nel nostro Paese durante le ultime settimane.

Il problema è che tutto nasca da una bufala, così come era avvenuto a fine anno a proposito dell’infermiera morta subito dopo la somministrazione del vaccino Covid. Ve ne ho parlato con un’analisi specifica in quel frangente, mentre qui occorre esaminare fonti autorevoli per smentire la fake news sui dati ISTAT. La notizia falsa relativa al numero di morti in Italia nel 2020 si smentisce facilmente. Lo schema che sta circolando sui social, infatti, ci presenta un valore corretto a proposito del 2019, parlandoci di circa 647.000 morti.

Come nasce la bufala sui dati ISTAT a proposito dei morti in Italia nel 2019 e nel 2020

Il problema nasce nel momento in cui il focus si sposta sui valori del 2020. Come ha riportato poco meno di un mese fa Huffington Post, è sufficiente prendere in esame quanto affermato dal presidente dell’Istat, vale a dire Gian Carlo Blangiardo, che è intervenuto durante la trasmissione Agorà su Rai3 lo scorso 15 dicembre. A due mesi dalla fine dell’anno, infatti, lo stesso Blangiardo ha evidenziato che avremmo chiuso il 2020 con oltre 700.000 morti. Dato incontrovertibile, che ci arriva dalla più autorevole delle fonti e che smentisce il grafico prima citato.

Lo schemino, infatti, crea disinformazione sui dati ISTAT inerenti i morti in Italia nell’anno che si è appena concluso, citando poco meno di 600.000 decessi. Una notizia falsa, che ovviamente viene alimentata per strumentalizzare le teorie avverse al vaccino e ad un’effettiva emergenza dovuta al Covid.