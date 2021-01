Arriva un nuovo duetto di Robbie Williams e Kylie Minogue. 20 anni dopo la loro ultima collaborazione, sulle note di Kids, i due tornano in radio nel 2021 con un nuovo brano inedito in featuring.

L’ultimo duetto di Robbie Williams e Kylie Minogue è stato un vero e proprio successo planetario, il nuovo brano bisserà la popolarità del predecessore? Lo scopriremo molto presto perché il pezzo è già stato registrato e sarà in rotazione radiofonica mondiale molto presto.

“Ho una canzone per Miss Minogue e grandi progetti se è pronta“, aveva detto Robbie Williams a proposito della nuova collaborazione con la Minogue che potrebbe anticipare il suo nuovo disco di inediti. Si tratta infatti di un brano inedito che anticipa i nuovi progetti che il cantante ha in serbo per il nuovo anno.

Nel futuro immediato di Robbie Williams ci dovrebbe essere un nuovo disco di inediti in programma forse per il 2021. Sembrava che al ritorno di Robbie Williams non mancasse molto ma era ancora la scorsa primavera, del nuovo disco e dei pezzi inediti, poi, non se n’è saputo più niente – complice la pandemia Covid-19.

Tuttavia il cantante aveva dichiarato di non aver informazioni utili a proposito della data di uscita del progetto ma, con il nuovo brano che si concretizza, potrebbero mancare ormai solo una manciata di mesi all’effettivo ritorno di Robbie Williams nello scenario musicale.

A confermare l’avvenuta registrazione del pezzo è la testata Daily Star Online da una fonte non meglio specificata, che intende rimanere anonima. I due hanno già registrato il brano in studio d’incisione ma non hanno ancora programmato il suo rilascio e attendono di conoscere gli sviluppi della pandemia per ipotizzarne il periodo di uscita al fine di non rinunciare alle attività promozionali internazionali legate al lancio della nuova canzone.

Non ci resta che attendere ulteriori delucidazioni.