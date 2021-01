Un duetto di Madame e Fabri Fibra arriverà in radio venerdì 15 gennaio. Si intitola Il Mio Amico ed è il primo singolo estratto dall’album di Madame in programma per la primavera, il cui titolo non è ancora noto.

Per aprire la strada al suo disco di inediti, Madame ha scelto di duettare con uno dei più amati esponenti del rap italiano. Nel nuovo pezzo troveremo le barre di Fabri Fibra, alternate alla voce di Madame.

Il duetto di Madame e Fabri Fibra fa parte del disco della cantante in programma dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2021. Madame è in gara tra i 26 Campioni già annunciati da Amadeus nelle scorse settimane ed è a tutti gli effetti la più giovane dei Big in competizione all’Ariston quest’anno.

Classe 2002, madame è una giovane cantante di Vicenza e a soli 18 anni di età ha già conquistato tre dischi d’oro e uno di platino. Nel suo breve ma intenso percorso artistico ci sono duetti già all’attivo con Marracash, i Negramaro e Ghali e un nuovo feat. arriverà in radio questa settimana, con Fabri Fibra.

“Quando ho conosciuto Fabri Fibra ho capito subito che sarebbe stato perfetto in questo brano: appena è entrato nella stanza in cui lo aspettavo mi ha travolta con la sua aura ed è scattato qualcosa. L’ho riconosciuto come mio simile, è un essere sincero, puro. Il Mio Amico è un pezzo altrettanto sincero e punk, perfetto per lui“, ha raccontato Madame a proposito della collaborazione artistica con Fabri Fibra, disponibile in radio e in digitale da venerdì 15 gennaio e già in presave negli store.

Il Mio Amico, il duetto di Madame e Fabri Fibra, è prodotto da Bias e DRD, aka Dardust, produttore e hitmaker multiplatino. Arriva in radio per il compleanno dell’artista che il 16 gennaio compie 19 anni. Questo fa di lei la cantante più giovane in gara al Festival di Sanremo 2021, tra i Campioni.