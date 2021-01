Lo Xiaomi Mi 11 Lite ha da poco ricevuto la certificazione FCC, cosa che sta ad indicare il lancio praticamente imminente. Stando a quanto riportato da ‘gizmochina.com‘, il device debutterà proprio in occasione dell’esordio globale dello Xiaomi Mi 11 (dovrebbero mancare poche settimane, anche se, almeno per adesso, non sono state divulgate notizie più precise riguardo le tempistiche vere e proprie).

Lo Xiaomi Mi 11 Lite, per chi non lo sapesse, apparterrà alla fascia media del mercato. Il device includerà uno schermo LCD con risoluzione FullHD+ con frequenza di refresh rate a 120Hz, il processore Snapdragon 732G, 6GB di RAM, 64/128GB di memoria interna. Buono anche il comparto fotografico, che dovrebbe comporsi di tre sensori, di cui il principale da 64MP, il grandangolare da 8MP ed uno macro o di profondità da 5MP. Il Xiaomi Mi 11 Lite si contraddistinguerà anche per la presenza del Bluetooth 5.1, il Wi-Fi dualband ed una batteria da 4250mAh con supporto alla ricarica rapida a 33W. Un medio-gamma che potrebbe dare parecchio filo da torcere alla concorrenza, anch’essa agguerrita, e di cui molto sentiremo parlare nei prossimi giorni.

Se avete urgenza di cambiare il vostro smartphone, ed il vostro mirino si è fermato sullo Xiaomi Mi 11 Lite, sappiate che non dovrete ancora aspettare troppo prima di vederlo esordire sul mercato internazionale (si tratta di avere ancora qualche settimana di pazienza). Non solo le specifiche tecniche che vi abbiamo sopra illustrato (sempre che vengano confermate), ma anche il prezzo dovrebbe fare grande lo Xiaomi Mi 11 Lite, rendendolo tra i dispositivi più apprezzati al mondo per quanto riguarda la fascia media (il rapporto qualità/prezzo potrebbe fare la differenza in tal senso). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.