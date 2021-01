Vi è mai successo di scoprire aspetti non previsti, “verità non dette”, nella vostra relazione di coppia? Può capitare di vivere relazioni affettive importanti e di negare le vere identità dei propri compagni o compagne? E’ solo il bisogno di fidarsi dell’altro, in nome dell’amore, a impedirci di vedere oltre?

Proviamo a fare un esempio. Dietro l’apparente vita familiare borghese di una brillante coppia, con figlio adolescente di Manhattan, si nascondono appunto “Le verità non dette” che fa da sottotitolo alla nuova miniserie di Sky di successo “The Undoing” con Nicole Kidman, Hugh Grant, Donald Sutherland, protagonisti stellari di sei palpitanti puntate, disponibile su Sky Atlantic e in streaming su Now TV. A cui si aggiunge l’esordio internazionale dell’attrice italiana Matilda De Angelis nel ruolo di una giovane e seducente artista, Elena Alves; di Edgar Ramirez che interpreta il sospettoso e zelante detective Joe Mendoza, e dal giovane Noah Jupe nei panni del figlio dodicenne Henry.

La protagonista è Grace Fraser, bella e affermata psicoterapeuta interpretata da una magistrale e perfetta – per quanto sempre un tantino algida – Nicole Kidman. Affiancata dallo stimato marito oncologo pediatrico, Jonathan, personaggio interpretato con il suo eterno fascino da Hugh Grant, il quale ha un rapporto speciale e molto empatico con tutti i suoi piccoli pazienti, e con il figlio Henry, che frequenta una scuola privata esclusiva, d’èlite, della New York bene. La classica famiglia da Mulino Bianco, marito e padre impeccabile, lei brillante e riconosciuta psicoanalista impegnata anche nella beneficienza, con un padre molto potente e ricco interpretato dal grande attore Donald Sutherland, vivono un’esistenza regolare scandita dai rispettivi impegni familiari e condita da passione e desiderio fisico comune, nonostante i 17 anni di matrimonio.

Nessun segnale di difficoltà all’orizzonte quando improvvisamente un violento delitto si abbatte sulla tranquilla vita dei protagonisti facendo risaltare inquietanti e impietose rivelazioni che sconvolgeranno i destini di ciascuno.

Ma quali verità nascoste emergeranno? E qui scatta l’interrogativo decisivo: può la fiducia nell’altro impedirci di vedere oltre, di negare la vera identità di chi ti sta a fianco nonostante il tanto tempo passato assieme? Insomma: perché scegliamo con consapevolezza di negare gli evidenti segnali che ti arrivano dalla persona con la quale scegli di vivere? Senza dimenticare il fatto che sia proprio Grace a consigliare alle donne e a tutti i suoi pazienti, di ascoltare il proprio istinto, anche contro evidenze inconfutabili.

Anche per questo “The Undoing”.È una serie che ti prende e ti cattura. Si comprende bene il successo che ha fatto registrare con numeri da record negli Stati Uniti e Gran Bretagna, e sicuramente succederà anche in Europa. La serie è stata diretta dalla regista e premio Oscar Susanne Bier, è prodotta dalla stessa Nicole Kidman, firmata HBO, è stata creata David E. Kelley, già famoso per “Ally McBeal” e “Big Little Lies”.

Insomma “The Undoing” è un family drama a chiare tinte di giallo, il ritmo scandisce il thriller psicologico, scava senza indugi nelle personalità dei protagonisti, nei sentimenti più nascosti di ciascuno. L’amore sembra offuscare la verità, il perdono può essere a portata di mano, e l’interrogativo che sottende il dramma è: può una difesa legale impeccabile ridarti la tua equilibrata vita precedente e ritrovare la forza per ricominciare..nonostante tutto?

I colpi di scena sono dunque ammessi e …forse prevedibili?